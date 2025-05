Thunder 'atropela' Wolves em jogo 5, é campeão da Conferência Oeste e vai às finais da NBA

A- A+

A Conferência Oeste já conhece o seu campeão. Pela quinta vez em sua história, o Oklahoma City Thunder alcançou este feito e garantiu uma vaga nas finais da NBA na noite desta quarta-feira, ao "passar por cima" do Minnesota Timberwolves, no Paycom Center, pelo placar de 124 a 94.

A vitória mais uma vez teve o selo de qualidade de Shai Gilgeous-Alexander. Ele assinalou 34 pontos e comandou a equipe neste jogo 5 dos playoffs das finais, encerrando a série sobre o rival em 4 a 1.

Jogando diante de sua torcida, e com uma arena lotada, cerca de 18 mil pessoas estiveram presentes ao duelo, a franquia de Oklahoma apenas confirmou o seu favoritismo. Protagonista da partida, o MVP, além dos 34 pontos, ainda distribuiu oito assistências e pegou sete rebotes.

Além da grande exibição, o atleta canadense também foi premiado com o troféu Magic Johnson, oferecido ao MVP da final da Conferência. "É uma sensação maravilhosa, algo com que você sonha desde criança", afirmou o jogador eufórico.

Em meio ao clima de festa, o armador lembrou de sua adaptação ao Oklahoma logo que chegou em 2019. "Passei por momentos difíceis e fases bem divertidas aqui. Esses torcedores que lotaram a arena estiveram com a gente todo o tempo. Por isso, antes de tudo, somos muito gratos", comentou.

Após cumprir 68 vitórias na temporada regular, o maior número desde 2016, o Thunder agora tem um desafio pela frente. Nas quatro vezes anteriores que chegou à decisão da temporada (1978, 1979, 1996 e 2012), em três delas, quando a franquia se chamava Seattle Supersonic, o time amargou o vice-campeonato.

Com o lado Oeste decidido, o Oklahoma espera a definição do campeão da Conferência Leste. O Indiana Pacers tem uma vantagem de três vitórias contra apenas uma do New York Knicks e se enfrentam na noite desta quinta-feira.

O Minnesota, que não resistiu ao melhor basquete do rival, reconheceu a superioridade de seu adversário. "Fomos derrotados pelo melhor time. Eles fizeram o que precisavam para vencer", declarou um conformado Anthony Edwards.

Os visitantes tiveram como maior pontuador, Julius Randle (24). Após abrir o placar no primeiro quarto, os Wolves sofreram com 11 pontos seguidos dos anfitriões, que impuseram um ritmo avassalador e controlaram o duelo até o final sacramentando a vaga na decisão da temporada.



