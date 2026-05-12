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NBA Thunder bate Lakers, sela "varrida" e vai à final do Oeste; Cavaliers empatam série com Pistons Atuais campeões confirmaram a classificação antecipada à final da Conferência Oeste da NBA após vencer os quatros jogos

Quatro jogos, quatro vitórias e classificação à final da Conferência Oeste da NBA confirmada por antecedência. Esse foi o cenário que o Oklahoma City Thunder definiu nesta segunda-feira pelos playoffs das semifinais com uma "varrida" ao derrotar o Los Angeles Lakers por 115 a 110, em partida realizada na Crypto com Arena, casa do rival.



Apoiado na grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, que emplacou 35 pontos, os atuais campeões da NBA eliminaram a equipe do consagrado LeBeron James e chegam com moral para a próxima etapa.



Com um final de quarto com ritmo frenético, Ajay Mitchell foi peça fundamental na construção do placar ao assinalar 10 de seus 28 pontos, minando a tentativa de reação dos Lakers.

Pelo lado dos anfitriões, LeBron bem que fez a sua parte. Foi o terceiro maior pontuador da franquia da Califórnia (24) e também brigou muito no garrafão garantindo 12 rebotes.

SGA SHINED IN THE SERIES-CLINCHER!



35 PTS

8 AST



The Thunder secure their 2nd consecutive 4-0 series win and advance to the Western Conference Finals for the 2nd straight season pic.twitter.com/dXyhgtp7wE — NBA (@NBA) May 12, 2026

LeBron James on his future:



"I don’t know what the future holds for me ... I’ll go back and recalibrate with my family and talk with them, spend some time with them, and when the time comes, you guys will know what I decide to do.”pic.twitter.com/zTpxHWi00T — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 12, 2026

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