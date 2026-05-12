Thunder bate Lakers, sela "varrida" e vai à final do Oeste; Cavaliers empatam série com Pistons
Atuais campeões confirmaram a classificação antecipada à final da Conferência Oeste da NBA após vencer os quatros jogos
Quatro jogos, quatro vitórias e classificação à final da Conferência Oeste da NBA confirmada por antecedência. Esse foi o cenário que o Oklahoma City Thunder definiu nesta segunda-feira pelos playoffs das semifinais com uma "varrida" ao derrotar o Los Angeles Lakers por 115 a 110, em partida realizada na Crypto com Arena, casa do rival.
Apoiado na grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, que emplacou 35 pontos, os atuais campeões da NBA eliminaram a equipe do consagrado LeBeron James e chegam com moral para a próxima etapa.
Com um final de quarto com ritmo frenético, Ajay Mitchell foi peça fundamental na construção do placar ao assinalar 10 de seus 28 pontos, minando a tentativa de reação dos Lakers.
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Pelo lado dos anfitriões, LeBron bem que fez a sua parte. Foi o terceiro maior pontuador da franquia da Califórnia (24) e também brigou muito no garrafão garantindo 12 rebotes.
SGA SHINED IN THE SERIES-CLINCHER!— NBA (@NBA) May 12, 2026
35 PTS
8 AST
The Thunder secure their 2nd consecutive 4-0 series win and advance to the Western Conference Finals for the 2nd straight season pic.twitter.com/dXyhgtp7wE
Com a temporada encerrada, o jogador de 41 anos evitou falar sobre o futuro, pediu um tempo para esfriar a cabeça e disse que tudo deve acontecer no tempo certo.
"Não sei o que o futuro me reserva. No momento, tenho bastante tempo para refletir. Como disse no ano passado após a derrota para o Minnesota (Timberwolves), vou avaliar a situação com a minha família, conversarei sobre isso e passarei um tempo com eles. Quando chegar a hora, vocês saberão", disse o jogador logo após o confronto.
LeBron James on his future:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 12, 2026
"I don’t know what the future holds for me ... I’ll go back and recalibrate with my family and talk with them, spend some time with them, and when the time comes, you guys will know what I decide to do.”pic.twitter.com/zTpxHWi00T
CAVALIERS VENCEM PISTONS E EMPATAM A SÉRIE
Apoiado pela força de sua torcida, o Cleveland Cavaliers fez valer o mando de quadra na noite desta segunda-feira, na Rocket Arena, e empatou a série de playoffs das semifinais da Conferência Leste em 2 a 2 ao superar o Detroit Pistons pelo placar de 112 a 103.
O destaque ficou por conta de Donovan Mitchell. Com um segundo tempo espetacular, ele marcou 39 dos seus 43 pontos na partida (igualando um recorde de playoffs da NBA) e empurrou a equipe para o triunfo.
"Foi um grande jogo. Estamos com duas vitórias e duas derrotas. Viemos aqui hoje para vencer e é isso que importa. Agora vamos rumo a Detroit em busca de outro grande resultado", afirmou o jogador.
As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 20h30, pelo jogo 6 dos playoffs na Little Caesars Arena, casa dos Pistons
CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA
Cleveland Cavaliers 112 x 103 Detroit Pistons
Los Angeles Lakers 110 x 115 Oklahoma City Thunder
ACOMPANHE O DUELO DESTA TERÇA-FEIRA
San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves