BASQUETE Thunder bate os Suns e iguala recorde da NBA de melhor início de temporada: Spurs vencem Lakers Time de Oklahoma chegou a marca de 24 vitórias na competição

O Oklahoma City Thunder teve muito o que comemorar ao término do jogo desta noite ao "atropelar" o Phoenix Suns por 138 a 89 no Paycom Center, em jogo válido pelas quartas da NBA Cup.

Além de carimbar a vaga para as semifinais da competição, o time igualou a marca de melhor início da NBA que pertencia ao Golden State Warriors na temporada 2015/2016: 24 vitórias e uma derrota.

Com o resultado positivo, a franquia de Oklahoma já sabe quem vai enfrentar na próxima etapa do torneio: o San Antonio Spurs, que também jogou na noite desta quarta-feira e bateu o Los Angeles Lakers por 132 a 119. O duelo entre as duas equipes está marcado para o próximo sábado, em Las Vegas.

Destaque da partida, Shai Gilgeous-Alexander marcou 28 pontos e liderou sua equipe diante de um adversário que não conseguiu frear a intensidade dos donos da casa.

Chet Holmgren contribuiu com 24 pontos e oito rebotes para o Thunder, que estabeleceu um recorde da franquia com sua 16ª vitória consecutiva.

Parecia que este seria um jogo difícil para o Thunder. A vitória do Oklahoma City por 123 a 119 sobre o Suns na fase de grupos da NBA Cup, em 28 de novembro, foi a partida mais apertada durante a sequência de triunfos.

Na partida desta quarta, porém, os visitantes acertaram apenas 39,3% dos arremessos e marcaram a menor pontuação da temporada, na derrota mais acachapante da história da franquia. Dillon Brooks liderou os Suns com 16 pontos, mas converteu apenas 4 de 16 arremessos.

O armador do Phoenix, Grayson Allen, protagonizou um dos momentos mais tensos do confronto ao ser expulso após empurrar Holmgren e derrubá-lo no chão. Após o entrevero, e com o jogo sob o controle, o Thunder administrou a larga vantagem e selou a vitória sem maiores dificuldades.

Stephon Castle marca 30 pontos e Spurs eliminam Lakers

Mesmo jogando em uma Crypto.com Aena lotada, o San Antonio Spurs superou o Los Angeles Lakers em sua casa e assegurou presença nas semifinais da NBA Cup ao bater os anfitriões pelo placar de 132 a 119.

A vitória teve como destaque o jovem Stephon Castle, que anotou 30 pontos e ainda pegou dez rebotes. O armador ditou o ritmo do duelo e contou ainda com a valiosa participação nos arremessos de De’Aaron Fox (20).

Do outro lado, Luka Doncic fez a sua parte e foi o maior pontuador de sua equipe (35). LeBron James também teve boa atuação ao pegar 15 rebotes, dar oito assistências e anotar 19 pontos.



A reação tardia, no entanto, impediu a recuperação em quadra. O time da Califórnia ainda reduziu a diferença no marcador para oito pontos, mas não conseguiu evitar a derrota em casa e a eliminação.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira

Oklahoma City Thunder 138 x 89 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 119 x 132 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta-feira

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Denver Nuggets

