Thunder confirma favoritismo e avança nos playoffs com 'varrida' sobre o Phoenix Suns na NBA

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O Oklahoma City Thunder confirmou o seu favoritismo na noite desta segunda-feira, no Mortgage Matchup, Center e garantiu uma classificação sem sustos sobre o Phoenix Suns. Liderados pelo ala-armador Shai Gilgeous-Alexander, os atuais campeões da NBA completaram a "varrida" diante rival ao vencer o jogo quatro por 131 a 122.



O atleta canadense mais uma vez foi o destaque da partida. Ele encerrou o duelo com 31 pontos e oito assistências e foi o termômetro do time controlando o confronto na casa do adversário.



"Atuamos da maneira correta. Fomos agressivos e os companheiros jogaram uns pelos outros. Temos uma fórmula de atuação e tentamos impor o nosso ritmo sempre que entramos em quadra", comentou o protagonista da noite.

Mesmo desfalcado de Jalen Williams, o Thunder manteve uma boa intensidade, contou com um aproveitamento de 53,7% nos arremessos e converteu 17 bolas de três pontos.



Cabeça de chave número um, a franquia de Oklahoma avança às semifinais e agora aguarda o vencedor do confronto entre as equipes do Los Angeles Lakers e Houston Rockets.

SGA STARRED IN THE SERIES-CLINCHER!



31 PTS

8 AST



Thunder advance to Round 2.

Will play winner of HOU/LAL. pic.twitter.com/QwsHf96jsu — NBA (@NBA) April 28, 2026

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