Thunder abre 25 pontos, mas sofre dura virada e perde dos Timberwolves na prorrogação na NBA

Um dos melhores times da atual temporada regular da NBA, o Oklahoma City Thunder sofreu uma dura virada na noite desta segunda-feira (24).

Jogando em casa, o time de Shai Gilgeous-Alexander abriu 25 pontos de vantagem no placar. No entanto, cedeu o empate ao Minnesota Timberwolves, que levou a melhor na prorrogação, com placar de 131 a 128.



Foi a terceira partida entre as duas equipes nos últimos 12 dias A equipe de Minnesota venceu duas delas, sendo que a primeira foi em casa, no dia 13. Dez dias depois, o Thunder levou a melhor, fora de casa, por 130 a 123.



Nesta segunda, Gilgeous-Alexander foi o melhor jogador em quadra, como de costume. Ele anotou 39 pontos, 10 rebotes e oito assistências, mas falhou no momento decisivo, ao ser bloqueado por Anthony Edwards a 13s2 segundos do fim da prorrogação, num lance que poderia ter definido a partida. O astro do Thunder também perdeu uma cesta de três pontos a 2s9 segundos do fim do confronto.

ANTHONY EDWARDS JANTANDO O SHAI GILGEOUS-ALEXANDER FALTANDO 10 SEGUNDOS PRO FIM DA PRORROGAÇÃO pic.twitter.com/IgpTh33M16 — NBA do Povo (@NBAdoPovo) February 25, 2025





Na vice-liderança do Oeste, o Denver Nuggets superou o Indiana Pacers por 125 a 116, em Indianapolis. Nikola Jokic registrou sua melhor marca de assistências na carreira, com 19, além de 18 pontos e nove rebotes. Aaron Gordon contribuiu com 25 pontos, enquanto Michael Porter Jr. também obteve um "double-double", de 19 pontos e 11 rebotes.



Pela equipe da casa, Myles Turner foi o destaque, com seus 23 pontos. Tyrese Haliburton chegou aos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 19 pontos e 15 assistências. Apesar do revés, os Pacers seguem em quinto lugar no Leste, com 32/24. Os Nuggets figuram em segundo lugar no Oeste, com 38/20.

A new career-high 19 assists for Nikola! pic.twitter.com/LrY6EIgNk4 — Denver Nuggets (@nuggets) February 25, 2025

