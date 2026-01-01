A- A+

NBA Thunder vence Blazers, Spurs viram sobre Knicks e Bulls arrasam Pelicans na NBA Com o resultado, o Oklahoma chegou à 29ª vitória na temporada e segue à frente do San Antonio Spurs no topo do Oeste

Shai Gilgeous-Alexander comandou mais uma vitória do Oklahoma City Thunder e manteve a equipe na liderança da Conferência Oeste. Com 30 pontos do canadense, o Thunder venceu o Portland Trail Blazers por 124 a 95 nesta quarta-feira, controlando o jogo desde o início e impondo ritmo alto na transição ofensiva.

Com o resultado, o Oklahoma chegou à 29ª vitória na temporada e segue à frente do San Antonio Spurs no topo do Oeste, consolidando sua força coletiva e a eficiência do perímetro liderado por Shai.

Logo atrás na tabela, o Spurs protagonizou um dos jogos mais intensos da rodada. Em uma reta final de alto nível, a equipe virou sobre o New York Knicks e venceu por 134 a 132. Julian Champagnie foi o cestinha da partida, com 36 pontos, enquanto Victor Wembanyama registrou um double-double, anotando 31 pontos e 13 rebotes, sendo decisivo no garrafão.

O francês deixou a quadra com dores após uma disputa de bola, mas tratou de minimizar a situação após o jogo. "Foi apenas uma hiperextensão, algo mínimo. Eu estava confiante, quase voltei ao jogo, mas me seguraram", afirmou à ESPN.

Outro confronto equilibrado da noite aconteceu em Toronto. O Denver Nuggets venceu o Toronto Raptors por 106 a 103, fora de casa, em partida decidida nos últimos ataques. Apesar da derrota, Brandon Ingram foi o cestinha do duelo, com 30 pontos. O triunfo manteve os Nuggets na terceira colocação do Oeste, agora com 23 vitórias.

No Leste, o Chicago Bulls teve grande atuação diante do New Orleans Pelicans e venceu por 134 a 118, explorando bem o jogo de transição e o aproveitamento ofensivo. Com o resultado, a equipe chegou à 17ª vitória e ocupa a nona posição da conferência, enquanto o Detroit Pistons segue na liderança, com 25 triunfos.

Confira os resultados dos jogos desta quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 125 x 132 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 126 x 102 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 110 x 112 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 129 x 113 Phoenix Suns

Chicago Bulls 134 x 118 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 134 x 132 New York Knicks

Toronto Raptors 103 x 106 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 113 x 114 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 124 x 95 Portland Trail Blazers



Acompanhe as partidas desta quinta-feira:

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Detroit Pistons x Miami Heat

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Utah Jazz





