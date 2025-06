Thunder x Pacers: NBA abre final inédita e longe de grandes centros; veja programação e jogos

A- A+

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers abrem, nesta quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Paycom Center (casa do OKC), o primeiro jogo da final da NBA, a maior liga de basquete do mundo. As partidas serão transmitidas por ESPN, Band e Disney+.

PACERS. THUNDER. GAME DAY.



Two young, fast, team-first powerhouses take center stage. SGA and the two-way juggernaut Thunder. Haliburton and the historically-clutch Pacers.



It's the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!



Game 1: 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/XSzD4nZJMA — NBA (@NBA) June 5, 2025

A decisão coroará o sétimo campeão diferente em sete temporadas, além de garantir um título inédito para uma das franquias — o Thunder tem uma conquista em sua “encarnação” anterior, o Seattle SuperSonics, em 1979. Confira as datas e horários das finais.

Finais da NBA

Hoje (21h30) – Thunder x Pacers

Domingo, 8/6 (21h) – Thunder x Pacers

Quarta-feira, 11/6 (21h30) – Pacers x Thunder

Sexta-feira, 13/6 (21h30) – Pacers x Thunder

Segunda-feira, 16/6 (21h30) – Thunder x Pacers *

Quinta-feira, 19/6 (21h30) – Pacers x Thunder *

Domingo, 22/6 (21h) – Thunder x Pacers *

* Jogos 5, 6 e 7 ocorrerão apenas se necessários.

Thunder x Pacers

Oklahoma, estado conhecido pela história dos caubóis e dos povos originários, é casa, desde 2008, do projeto ambicioso que saiu de Seattle. Em 2012, o time chegou a ter Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook na primeira final de sua curta história. Mas caiu para o Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

Aquele time se desfez com o tempo, mas o executivo de basquete Sam Presti, na franquia desde a fundação, fez um “trabalho de formiguinha” entre negociações e Drafts, acumulou escolhas e reconstruiu um elenco jovem e cheio de potencial.

Do quinteto principal destes playoffs, o ala-armador Jalen Williams e o pivô Chet Holmgren vieram do Draft de 2022; o pivô Isaiah Hartenstein foi uma oportunidade de mercado; o ala Luguentz Dort foi contratado após não ser draftado em 2019; e a estrela do time, Shai Gilgeous-Alexander, eleito MVP (melhor jogador) da temporada, veio em negociação com o Los Angeles Clippers por Paul George, também em 2019.

Outra peça importante, Alex Caruso chegou após troca ousada com o Chicago Bulls pelo jovem e promissor Josh Giddey. O “veterano” de 31 anos é uma das âncoras da incrível defesa montada pelo técnico Mark Daigneault, que mistura marcação homem a homem com movimentação, altura e velocidade de raciocínio da defesa por zona.

Foi assim, e com a qualidade ofensiva de nomes como Shai (29,8 pontos, 6,9 assistências e 5,7 rebotes nos playoffs) e Williams (20,4 pontos, 5,3 assistências e 5,8 rebotes), que o Thunder terminou como líder do Oeste nesta e na última temporada regular.

Do outro lado está um time “silencioso”, um projeto que vinha passando despercebido até por quem acompanha a NBA a fundo.

Casa das 500 Milhas de Indianápolis, a capital de Indiana viu sua franquia de basquete adicionar jogadores importantes ao elenco até ser capaz de desafiar os grandes times da liga. Saiu de uma “varrida” para os Celtics nos últimos playoffs para uma campanha em que tirou os fortes Cleveland Cavaliers e New York Knicks do caminho.

Finalistas em 2000, na era Reggie Miller, os Pacers são um dos times mais intensos fisicamente da liga, principalmente nas transições ofensivas. É uma equipe que consegue chegar rápido ao ataque e, ao mesmo tempo, trocar passes intensamente até encontrar espaços nas defesas.

O equilíbrio dentro e fora do perímetro se verifica na distribuição de pontos. Do quinteto que mais atuou nesses playoffs, só Pascal Siakam (21,1 pontos e 5,8 rebotes), ala-pivô agudo e MVP das finais do Leste, tem média acima dos 20 pontos. Por outro lado, o armador Tyrese Haliburton, o pivô Myles Turner e o ala Aaron Nesmith entregam pelo menos 14 pontos por jogo cada um.

Hali, referência técnica do time, vive grande fase. É líder em média de assistências nos playoffs (9,8) e soma 18,8 pontos por jogo. Passou a decidir nos momentos mais importantes, como quando levou o jogo 1 contra os Knicks para a prorrogação e emulou a comemoração icônica de sufocamento de Miller.

