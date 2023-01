Thyere elogia entrega da equipe para falar sobre estabilidade da zaga do Sport

A- A+

Nos últimos anos, apesar de algumas campanhas de insucesso, a zaga do Sport nunca foi um problema. Mesmo com as mudanças no comando técnico, os números da retaguarda rubro-negra sempre foram bons. Neste início de temporada, agora com Enderson Moreira, não tem sido diferente.

Dois seis jogos disputados até o momento na temporada 2023, o Leão foi vazado em apenas três oportunidades. As três no Estadual, contra Maguary, Salgueiro e Belo Jardim. De acordo com o zagueiro Rafael Thyere, a estabilidade defensiva se dá graças ao comprometimento de toda a equipe.

"É importante manter esse equilíbrio entre defesa e ataque. Gosto de ressaltar nossa parte ofensiva, que começa ali fazendo a marcação. Um sistema defensivo que começa com Love, Gabriel, Edinho, até chegar no Renan. Dá estabilidade. Que possamos continuar firmes, com a cabeça boa, concentrados, buscando sempre evoluir para conseguir grandes resultados", pontuou.

Na quarta-feira (1), o Sport volta a entrar em campo pelo Pernambucano. Desta vez, o Leão vai tentar manter a liderança na competição perante o Afogados, às 18h, na Ilha do Retiro. Assim como o Rubro-negro, a Coruja segue invicta na competição. Para Thyere, é hora do elenco manter a seriedade para conseguir mais um resultado positivo.

"Nós temos que manter o nosso padrão de jogo. Então, que continuemos equilibrados para dar sequência e fazer grandes jogos para conseguir bons resultados", falou.

