Sport Ainda sem estrear pelo Sport em 2025, Rafael Thyere segue com prestígio Após fazer trabalhos físicos na pré-temporada, capitão tem lidado com problemas lombares

A situação de Rafael Thyere tem ligado um alerta nos torcedores do Sport. Depois de perder boa parte da temporada passada por conta de uma lesão no tendão direito calcâneo, o capitão da equipe ainda não entrou em campo em 2025.

Com o intuito de previnir novas contusões, o defensor realizou boa parte da pré-temporada fazendo atividades diferentes, em relação ao resto do grupo. Em meio ao processo, chegou a fazer exercícios de fortalecimento muscular para poder entrar em campo. O que, até o momento, ainda não aconteceu.

No jogo com o Central, válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, Thyere foi relacionado pela primeira vez na temporada. Na ocasião, porém, ficou no banco de reservas no Lacerdão.

Posteriormente, perdeu os duelos com Jaguar, Santa Cruz e Fortaleza por conta de dores lombares e teve sua situação comentada pelo técnico Pepa, na última terça-feira, depois do revés para Tricolor do Pici. O treinador lamentou a ausência do atleta de 31 anos.

"É um ídolo e nosso capitão. Tem muito carisma e qualidade. Mas a questão dele é de reavaliação. Durante a semana deve haver uma decisão em relação ao que vai ser feito, ele será reavaliado. Infelizmente, não está podendo contribuir, mas vamos ver nos próximos dias", pontuou o português.

No Sport desde 2019, Rafael Thyere segue com o prestígio da diretoria. Em contato com a Folha de Pernambuco, o vice de futebol rubro-negro, Guilherme Falcão, afirmou não ter dúvida que o defensor vai ajudar o clube ao longo do ano.

"Vai chegar o momento do Rafael estrear e ele vai entregar a performance que o tornou nosso capitão", limitou-se a falar o dirigente.

Em meio às dúvidas sobre as condições de Thyere, o Sport volta a entrar em campo neste sábado (8). Na ocasião, o Leão recebe o Maguary, às 16h30, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada do Estadual.

