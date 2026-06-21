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TÊNIS Tiafoe vence Fritz e é campeão do ATP 500 de Halle Tenista americano Frances Tiafoe fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e sete minutos

O tenista americano Frances Tiafoe, número 26 do mundo, conquistou neste domingo (21) o ATP 500 de Halle, disputado na grama, ao derrotar na final seu compatriota Taylor Fritz (N.9).

Tiafoe fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e sete minutos

A uma semana do início de Wimbledon, o jogador de 28 anos conquista seu quarto título no circuito, o primeiro na categoria ATP 500. Ele não vencia um torneio desde 2023, quando foi campeão do ATP 250 de Stuttgart, também na grama.

De lá para cá, emendou quatro derrotas em finais, incluindo o Masters 1000 de Cincinnati de 2024, contra o italiano Jannik Sinner.

Nesta semana em Halle, na Alemanha, Tiafoe eliminou três tenistas do Top 10.

Na primeira rodada, derrotou o italiano Flavio Cobolli (N.10), finalista de Roland Garros este ano. Depois, bateu o canadense Felix Auger-Aliassime (N.4) nas quartas e Fritz e na decisão.

Na final deste domingo, Tiafoe enfrentou um de seus maiores rivais, tendo perdido sete partidas consecutivas contra Fritz, a mais recente na semifinal do US Open de 2024.

No entanto, ele foi impecável no saque, perdendo apenas sete dos 47 pontos disputados com seu serviço, sem conceder nenhuma chance de quebra e acertando oito aces.

Semifinalista de Wimbledon em 2025 e especialista na grama, Fritz agora acumula duas derrotas em finais, uma semana depois de perder no ATP 250 de Stuttgart para o também americano Ben Shelton.

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