Tiago Marques abraça papel de ser o 'homem gol' do Santa Cruz: "responsabilidade enorme"

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O Santa Cruz apresentou, nesta quarta-feira (25), aquele que promete ser o artilheiro do clube no restante da temporada, o experiente centroavante de 38 anos, Tiago Marques. Com 35 gols marcados nos dois últimos anos com o CSA, o jogador recebeu a responsabilidade de liderar o time com naturalidade.

Até o atual momento da temporada, o setor ofensivo foi o mais criticado por parte da torcida do Santa. Tirando o fato da goleada por 6x0 diante do rebaixado Jaguar no Pernambucano, o ataque foi pouco efetivo, marcando 15 gols em 12 jogos.

O artilheiro do time na temporada é Quirino com apenas quatro bolas na rede. Dividindo a responsabilidade, Tiago Marques acredita que a virada de chave fará que o clube passe a corresponder.

"Estou com a cabeça tranquila. É lógico que aqui tem o Quirino e o Eron, também, que assim como eu, batalham todos os dias para suprir todas essas expectativas [de gols]. Agora é um novo campeonato, o Claudinei [Oliveira] também chegou, acredito que vamos corresponder ao que o torcedor espera de nós", disse o novo centroavante do Santa Cruz, Tiago Marques.

Fase

Mesmo aos 38 anos, o momento de Tiago é de crescimento. Os números em 2026, com a camisa do North Esporte-MG, são de dois gols em apenas seis jogos no Mineiro.

Chegando em um clube que precisa produzir uma resposta na temporada, o centroavante afirma que entende a pressão que sofrerá, mas que acredita estar pronto para responder dentro de campo.

“Quem joga com a camisa 9 tem uma responsabilidade enorme e aqui no Santa Cruz não vai ser diferente. A cobrança aqui existe e é muito alta. Tenho uma frase comigo: ‘o desafio tem o tamanho do seu herói’. Então, se os desafios são grandes, os heróis que estão aqui dentro também são", disse.

Companheiro

Parceiro de longa data de Tiago, o Santa também apresentou nesta quarta-feira, o volante Léo Costa. Essa é a quarta camisa em que os jogadores defendem juntos e o meia acredita que o companheiro seguirá tendo sucesso.

“Conheço muito dos jogadores que estão aqui. É o meu quarto clube com o Tiago [Marques], falei que não aguento mais jogar com ele (risos), em todos os lugares que joguei com ele, acabou marcando muitos gols, aqui vai continuar fazendo", desejou Léo Costa.

Léo Costa chega ao Arruda após passagem pelo futebol do Iraque, mas também passou por CSA, Criciúma e Maringá - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Atleta com características defensivas, o volante entende a importância de ter um time mais forte no ataque, mas ressalta a importância de buscar um equilíbrio e mostrar força defensiva na Série C.

“Todos vislumbram um time que marque muitos gols, que seja ofensivo, mas a realidade nem sempre é assim. Às vezes, a gente precisa ser vitorioso. Sempre preferi jogar em times que vencem, principalmente em uma Série C, em que os jogos são definidos nos detalhes, então quanto menos você cede ao adversário, maior é a chance de vencer as partidas", explicou o jogador de 30 anos.



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