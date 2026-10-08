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Tiago Splitter estreia com vitória nos Bulls em rodada da pré-temporada da NBA

Brasileiro chegou a Chicago depois de conduzir Portland à fase eliminatória como treinador interino

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Tiago Splitter, técnico do Chicago BullsTiago Splitter, técnico do Chicago Bulls - Foto: Daniel Bartel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Tiago Splitter começa com vitória sua trajetória no comando do Chicago Bulls. Na estreia da equipe na pré-temporada da NBA, o treinador brasileiro viu seus jogadores superarem o Phoenix Suns por 124 a 117, na quarta-feira, no United Center.

O resultado marca o primeiro triunfo de Splitter pela franquia, que o contratou após sua passagem pelo Portland Trail Blazers.

Chicago precisou reagir depois de perder o primeiro quarto por 40 a 29. A diferença caiu para dois pontos no intervalo, e os Bulls assumiram a dianteira na segunda metade.

O calouro Caleb Wilson liderou a pontuação dos anfitriões, com 15 pontos, enquanto Matas Buzelis acrescentou 14. Tobe Awaka contribuiu com um duplo-duplo de 14 pontos e 11 rebotes. Pelo Phoenix, Dillon Brooks marcou 24.

Aos 41 anos, Splitter assume o desafio de reconstruir uma equipe que ficou fora dos playoffs na temporada passada. O brasileiro chegou a Chicago depois de conduzir Portland à fase eliminatória como treinador interino.

Agora, utiliza os amistosos para testar formações e estabelecer a rotação antes do início dos jogos que valem pela classificação.

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Seu antigo time também venceu na noite de quarta-feira. Os Blazers derrotaram o Golden State Warriors por 123 a 118, no Moda Center, em uma partida marcada pelo retorno de Damian Lillard à camisa de Portland. O armador anotou 15 pontos em 19 minutos e recebeu uma recepção calorosa da torcida. Deni Avdija somou 23 pontos, enquanto Miles Kelly fez 24 pelos visitantes.

Jrue Holiday, atleta do PortlandJrue Holiday, atleta do Portland. Foto: Soobum Im / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP


Em outro confronto equilibrado, o Milwaukee Bucks superou o Oklahoma City Thunder por 128 a 126, fora de casa. A equipe reverteu uma desvantagem que chegou a 24 pontos e contou com 19 pontos de Myles Turner. Brayden Burries teve participação decisiva na reta final, enquanto Aday Mara terminou como principal pontuador do Thunder, com 22.

Myles Turner anotou 19 pontosMyles Turner anotou 19 pontos. Foto: Zach Beeker / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP



A rodada teve ainda a vitória do Indiana Pacers sobre o Minnesota Timberwolves por 123 a 112, com Aaron Nesmith e Anthony Edwards marcando 19 pontos cada. Já o Orlando Magic bateu o Memphis Grizzlies por 122 a 118, com 19 pontos de Tristan da Silva.

Os cinco confrontos fazem parte da preparação das equipes e não contam para a classificação da temporada regular.

Cofira os resultados desta quarta-feira pela pré-temporada da NBA:
Indiana Pacers 123 x 112 Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies 118 x 122 Orlando Magic
Chicago Bulls 124 x 117 Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder 126 x 128 Milwaukee Bucks
Portland Trail Blazers 123 x 118 Golden State Warriors

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