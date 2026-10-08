Tiago Splitter estreia com vitória nos Bulls em rodada da pré-temporada da NBA
Brasileiro chegou a Chicago depois de conduzir Portland à fase eliminatória como treinador interino
Tiago Splitter começa com vitória sua trajetória no comando do Chicago Bulls. Na estreia da equipe na pré-temporada da NBA, o treinador brasileiro viu seus jogadores superarem o Phoenix Suns por 124 a 117, na quarta-feira, no United Center.
O resultado marca o primeiro triunfo de Splitter pela franquia, que o contratou após sua passagem pelo Portland Trail Blazers.
Chicago precisou reagir depois de perder o primeiro quarto por 40 a 29. A diferença caiu para dois pontos no intervalo, e os Bulls assumiram a dianteira na segunda metade.
O calouro Caleb Wilson liderou a pontuação dos anfitriões, com 15 pontos, enquanto Matas Buzelis acrescentou 14. Tobe Awaka contribuiu com um duplo-duplo de 14 pontos e 11 rebotes. Pelo Phoenix, Dillon Brooks marcou 24.
Aos 41 anos, Splitter assume o desafio de reconstruir uma equipe que ficou fora dos playoffs na temporada passada. O brasileiro chegou a Chicago depois de conduzir Portland à fase eliminatória como treinador interino.
Agora, utiliza os amistosos para testar formações e estabelecer a rotação antes do início dos jogos que valem pela classificação.
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Seu antigo time também venceu na noite de quarta-feira. Os Blazers derrotaram o Golden State Warriors por 123 a 118, no Moda Center, em uma partida marcada pelo retorno de Damian Lillard à camisa de Portland. O armador anotou 15 pontos em 19 minutos e recebeu uma recepção calorosa da torcida. Deni Avdija somou 23 pontos, enquanto Miles Kelly fez 24 pelos visitantes.
Em outro confronto equilibrado, o Milwaukee Bucks superou o Oklahoma City Thunder por 128 a 126, fora de casa. A equipe reverteu uma desvantagem que chegou a 24 pontos e contou com 19 pontos de Myles Turner. Brayden Burries teve participação decisiva na reta final, enquanto Aday Mara terminou como principal pontuador do Thunder, com 22.
A rodada teve ainda a vitória do Indiana Pacers sobre o Minnesota Timberwolves por 123 a 112, com Aaron Nesmith e Anthony Edwards marcando 19 pontos cada. Já o Orlando Magic bateu o Memphis Grizzlies por 122 a 118, com 19 pontos de Tristan da Silva.
Os cinco confrontos fazem parte da preparação das equipes e não contam para a classificação da temporada regular.
Cofira os resultados desta quarta-feira pela pré-temporada da NBA:
Indiana Pacers 123 x 112 Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies 118 x 122 Orlando Magic
Chicago Bulls 124 x 117 Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder 126 x 128 Milwaukee Bucks
Portland Trail Blazers 123 x 118 Golden State Warriors