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BASQUETE Tiago Splitter leva o Portland aos playoffs da NBA; Hornets superam o Heat Brasileiro, de 41 anos, assumiu o cargo de treinador principal da equipe após saída repentina de Chauncey Billups

O Charlotte Hornets derrotou o Miami Heat por 127 a 126 nesta terça-feira no Spectrum Center e está a uma vitória de garantir uma vaga nos playoffs da NBA, enquanto o brasileiro Thiago Splitter garantiu uma vaga nos playoffs com o Portland Trail Blazers.



O Charlotte, que se classificou para o torneio de repescagem em nono lugar, buscará, agora, uma vaga na pós-temporada contra o perdedor do jogo entre Orlando Magic e Philadelphia 76ers nesta quarta-feira.

Coby White se tornou um dos destaques da partida, acertando uma cesta de três pontos a 10,8 segundos do fim para empatar o jogo em 114 e forçar a prorrogação, enquanto LaMelo Ball contribuiu com 30 pontos e 10 assistências, incluindo a cesta da vitória a 4,6 segundos do fim.

"Nunca paramos de lutar", disse Ball. "Nossos arremessos de três pontos não estavam caindo, e na última jogada, eu tinha que arriscar tudo e fazer dar certo, custasse o que custasse."

Ball, de 24 anos, também esteve envolvido em um lance crucial da partida quando, no segundo quarto, derrubou o pivô americano Bam Adebayo, que sofreu uma pancada nas costas e não voltou para o jogo. Adebayo, estrela do Miami e jogador da equipe que teve a segunda maior pontuação da temporada, vinha tendo um ótimo início de jogo, dominando o garrafão e convertendo todas as suas três tentativas de três pontos.



Apesar da ausência do seu pivô titular, o Miami conseguiu se manter na partida e chegou ao intervalo com uma vantagem de dois pontos. A equipe reagiu após estar perdendo por oito pontos no terceiro quarto, mas não conseguiu aproveitar os segundos finais do tempo regulamentar para manter a vantagem e estender sua invencibilidade para quatro jogos na história do torneio de repescagem.

Apoiado por uma arena lotada e sentindo a agonia da eliminação, o Charlotte jogou seu melhor basquete da noite na prorrogação e acabou vencendo por 13 a 12, com o ala-armador Miles Bridges liderando a reação ao bloquear a última tentativa de Davion Mitchell, do Miami. O jogo decisivo da Conferência Leste será disputado na sexta-feira, em Orlando ou Filadélfia, que têm a vantagem de jogar em casa devido à sua posição na classificação da temporada regular.

Trail Blazers de Splitter avançam para os playoffs

O Portland Trail Blazers derrotou o Phoenix Suns por 114 a 110 no Mortgage Matchup Center (em Phoenix), liderado pelo israelense Deni Avdija, que marcou 41 pontos em 38 minutos. A equipe comandada pelo brasileiro Thiago Splitter fechou o jogo com uma sequência de 17 a 5, superando uma desvantagem de até 11 pontos no último quarto.

Splitter, de 41 anos, assumiu o cargo de treinador principal após a saída repentina de Chauncey Billups, que enfrenta uma investigação federal desde outubro de 2025.

"Simplesmente fizemos um bom trabalho jogando no nosso estilo", disse o armador Jrue Holiday. "Hoje mostramos nosso orgulho. Sabíamos que era essa a posição que queríamos desde o meio da temporada."

A vitória garante ao Portland um confronto na primeira rodada contra o San Antonio Spurs, liderado pelo francês Victor Wembanyama e clube pelo qual foi campeão da NBA como jogador. Pelo Suns, Jalen Green foi o cestinha da partida com 35 pontos, mas nenhum jogador alcançou dois dígitos em rebotes ou assistências.

Apesar da derrota, o Phoenix mantém uma última esperança de se classificar para os playoffs. Para isso, precisa derrotar o vencedor do jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, que acontecerá nesta quarta-feira, a última partida do torneio de repescagem.

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