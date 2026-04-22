Tiago Splitter lidera os Blazers do banco em vitória sobre os Spurs nos playoffs da NBA

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A rodada deste domingo da NBA jogou mais uma vez os holofotes sobre Tiago Splitter. O treinador adicionou um novo feito à sua carreira ao se tornar o primeiro técnico brasileiro e sul-americano a vencer um jogo de playoffs da competição com o triunfo do Portland Trail Blazers sobre o San Antonio Spurs pelo placar apertado de 106 a 103, no Frost Bank Center, casa do adversário.



O resultado empatou a série em 1 a 1 e dá mais tranquilidade para a franquia de Portland no que diz respeito à busca pela classificação. No entanto, seu futuro na função segue indefinido Interino no cargo, Splitter foi direto ao ponto na entrevista coletiva.



"Estou tentando apenas ser profissional. Tento focar no meu vestiário e na minha comissão técnica para permanecer e pensar em basquete, da mesma forma que fiz quando assumi (como técnico) quando tudo estava acontecendo".



Desde que o Portland Trail Blazers foi vendido por R$ 21 bilhões para um grupo de investidores liderado pelo bilionário Tom Dudon, há algumas semanas, um cenário de incertezas paira sobre a franquia.



Primeiro técnico brasileiro a trabalhar na NBA, Splitter era auxiliar nos Blazers e foi alçado à função de treinador por causa do escândalo envolvendo Chauncey Billups, preso pela polícia americana por suspeita de participar de um esquema de jogos ilegais.



No que depender dos jogadores, porém, o brasileiro está respaldado. "Foi jogado em uma situação difícil. Não foi fácil assumir o cargo de técnico principal de repente, mas acho que ele tem sido fenomenal", afirmou o ala Deni Avdija.



Além de disputada, a partida teve seu maior momento de tensão com a contusão de Victor Wembanyama. Ele levou a pior numa disputa de bola no garrafão, sofreu uma queda e bateu com o rosto no chão. De imediato, foi encaminhado para os vestiários.



Com isso, o jogador deve ser desfalque para os próximos jogos da série de playoffs. O lance aconteceu no início do segundo tempo e o gigante de 2,24m deixou a partida com cinco pontos, quatro rebotes e uma assistência.



LEBRON COMANDA LAKERS CONTRA OS ROCKETS

Em outro duelo válido pelos playoffs, LeBron James fez a diferença na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Houston Rockets por 101 a 94, em partida realizada na Crypto.com Arena.



No confronto, o astro de 41 anos fez 28 pontos, pegou oito rebotes e deu sete assistências. A franquia de Los Angeles abriu 2 a 0 nesta série e abriu boa vantagem sobre o Houston Rockets, que contou com o retorno de Kevin Durant, mas não conseguiu evitar o revés.

One step closer. pic.twitter.com/iQJz9zyQEi — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 22, 2026



CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Boston Celtics 97 x 111 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 103 x 106 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 101 x 94 Houston Rockets



ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA QUARTA:

Detroit Pistons x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

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