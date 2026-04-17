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LUTO Tiago Splitter, único técnico brasileiro na NBA, lamenta morte de Oscar Schmidt: 'Lenda do esporte' Durante coletiva de imprensa, o brasileiro que também já foi campeão da NBA como jogador, comentou sobre o falecimento do maior nome do esporte do país

Técnico do Portland Trail Blazers e único brasileiro atualmente na função na NBA, Tiago Splitter lamentou a morte da lenda do basquete Oscar Schmidt durante entrevista coletiva antes do primeiro jogo dos playoffs, contra o San Antonio Spurs, neste sábado (18). O técnico foi perguntado sobre o que a partida de Oscar representa pra ele como jogador de basquete e, principalmente, enquanto brasileiro.

"Não tem muito o que falar, o Oscar representa muito do nosso basquete e a gente vai sentir muita falta dele", lamentou.

O falecimento de Oscar foi confirmado nesta sexta-feira, aos 68 anos. O Mão Santa, como era conhecido, sentiu um mal-estar e foi internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em São Paulo, e faleceu nesta tarde. O ex-jogador lutava contra um câncer no cérebro desde 2011.

Schmidt é o recordista brasileiro em participações olímpicas, com cinco edições seguidas, e se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição.

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