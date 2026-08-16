Tifanny promete adotar medidas contra nova política de elegibilidade da CBV: 'Não vou me calar'

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Tifanny Abreu falou pela primeira vez sobre a nova política de elegibilidade adotada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Emocionada, a jogadora do Osasco afirmou estar "muito abalada" e criticou a exigência de testes genéticos para a participação nas principais competições femininas nacionais.



A medida, publicada na última sexta-feira, estabelece a identificação do gene SRY como critério de elegibilidade. A mudança afeta diretamente a continuidade de Tifanny em torneios organizados pela CBV, como a Superliga, a Supercopa e a Copa Brasil.



Ao ler um depoimento preparado, a atleta disse que atravessa um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Tifanny atua há uma década no voleibol feminino e declarou que a entidade "está tirando" dela o amor pelo esporte e sua profissão.





A jogadora também afirmou que a decisão ultrapassa sua situação individual e atinge o Osasco, torcedores, patrocinadores e pessoas que acompanham sua trajetória. Para Tifanny, a nova regra representa um retrocesso na luta pela inclusão no esporte



Apesar da mudança nacional, Tifanny está autorizada a disputar o Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Vôlei decidiu manter as normas vigentes no início da competição, antes da publicação da nova política da CBV.



Tifanny garantiu que pretende buscar alternativas para continuar atuando e defender seus direitos. "Não vou me calar", declarou a jogadora, que prometeu tomar as medidas possíveis contra a restrição. As declarações foram concedidas após a partida entre Osasco e Pinheiros, marcada por manifestações de apoio à atleta nas arquibancadas.

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