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Golfe Tiger Woods voltará a jogar torneio profissional em dezembro depois de mais de 2 anos, diz emissora O ex-número 1 do mundo foi anunciado entre os 20 participantes do Hero World Challenge

Tiger Woods voltará a disputar um torneio profissional de golfe em dezembro, depois de mais de dois anos afastado das competições, segundo informações divulgadas pela emissora britânica BBC.

Aos 50 anos, o ex-número 1 do mundo foi anunciado entre os 20 participantes do Hero World Challenge, competição que será realizada nas Bahamas e que tem o próprio atleta como anfitrião. O torneio faz parte do calendário do PGA Tour, mas não distribui pontos para a FedEx Cup.

O americano não participa de uma competição tradicional do ranking desde o British Open de 2024, disputado em Royal Troon, na Escócia. A ausência prolongada foi marcada por uma sequência de problemas físicos e questões pessoais que afetaram os últimos anos de sua carreira.

Woods recebeu uma das três vagas especiais concedidas pela organização do Hero World Challenge. As outras foram destinadas aos compatriotas Rickie Fowler e Gary Woodland.

Em entrevista à rádio SiriusXM PGA Tour, em um vídeo publicado na semana passada, o golfista demonstrou otimismo sobre sua recuperação e indicou que estará presente no evento, independentemente de disputar as partidas.

"Estou me sentindo melhor, sem dúvida. Tenho treinado bastante. Estarei no Hero de qualquer maneira, então vejo vocês lá", afirmou.

A possível volta aos campos acontece depois de um período turbulento fora do esporte. Em setembro, Woods aceitou uma suspensão de cinco anos da carteira de motorista, como parte de um acordo judicial relacionado a um caso de direção imprudente que terminou em acidente e pelo qual foi preso em março.

Ele foi acusado de dirigir sob efeito de substâncias após atingir uma caminhonete e capotar o próprio veículo na Flórida. Na ocasião, policiais também encontraram dois comprimidos brancos em seu bolso, identificados posteriormente como hidrocodona, um opioide utilizado no tratamento de dores.

Após o episódio, Woods se afastou do golfe para buscar tratamento em um programa descrito por seu advogado como intensivo, individualizado e integrado a cuidados médicos. A imprensa amerciana chegou a publicar que o atleta buscou tratamento fora dos Estados Unidos, para preservar sua privacidade.

Histórico de lesões

O retorno também representa um novo capítulo na tentativa do americano de superar uma série de problemas físicos. Ao longo dos últimos anos, ele passou por diversas cirurgias nas costas, sofreu fraturas graves na perna direita em um acidente de carro em 2021 e rompeu o tendão de Aquiles em 2025.

Fora do esporte, Woods também enfrentou perdas e dificuldades familiares. Sua mãe, Kultida, morreu em fevereiro de 2025. Mais recentemente, sua namorada, Vanessa Trump, foi diagnosticada com câncer de mama. No mês passado, ela anunciou que está curada da doença.

Vanessa é ex-nora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Vencedor de 15 torneios do Grand Slam, Woods é considerado um dos maiores nomes da história do golfe. Sua última participação em uma competição oficial, em julho de 2024, terminou com sua eliminação após duas rodadas no British Open.

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