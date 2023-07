A- A+

FUTEBOL Tigrinho: Entenda a origem do apelido de Vitor Roque que foi tema do anúncio no Barcelona Atacante do Athletico só estreia no clube catalão em julho de 2024, mas já é conhecido por apelido entre torcedores na Espanha

"O tigrinho é culé": foi assim que o Barcelona anunciou a contratação de Vitor Roque, atacante de 18 anos e joia do Athletico. O jogador assinou com o clube catalão por sete temporadas, a partir de julho de 2024, e o tema do vídeo que oficializou a contratação do jogador foi a de um tigre. Embora aqui no Brasil ele não seja conhecido assim, na Espanha o apelido já pegou. Entenda o motivo.

O pai do jogador, Juvenal Ferreira, é conhecido como "Tigrão", e a partir daí os amigos e familiares começaram a chamar Vitor de "Tigrinho". Juvenal foi uma parte fundamental nas negociações do atacante com o Barcelona, já que o jovem também despertou o interesse de outros gigantes europeus como Arsenal e Chelsea. Em abril, uma visita do pai de Vitor Roque junto com o empresário Ehler Pessoa ao CT do Barcelona foi registrado pela imprensa espanhola, o que fortaleceu os rumores da contratação pelo clube catalão.

Detalhes do contrato

O vínculo de Vitor Roque com o Barcelona, que começa na temporada 2024/25, foi estimado em 74 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões), entre valor fixo e bônus por desempenho esportivo. E a multa para tirar o jogador do Barcelona antes do final do vínculo é exorbitante: são 500 milhões de euros, o que corresponde a R$ 2,7 bilhões.



A estreia do atacante com o uniforme do Barcelona ainda vai demorar, já que por conta das restrições do Fair Play Financeiro, que limita o teto de gastos dos clubes espanhóis com a folha salarial, ele permanecerá no Athletico até o próximo ano. Em nota oficial, o clube brasileiro afirmou que o jogador só fará a estreia em julho de 2024 pelo Barcelona.

