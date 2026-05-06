A- A+

BASQUETE Timberwolves alegam que tocos de Wembanyama foram ilegais; entenda a regra e veja lances Treinador diz que equipe, porém, não apresentou queixa à liga porque 'não muda resultado'

O Minnesota Timberwolves protestou contra a decisão da arbitragem, alegando que alguns dos 12 tocos feitos por Victor Wembanyama, astro do San Antonio Spurs, na partida desta segunda-feira, foram ilegais.



Wembanyama estabeleceu um novo recorde nos playoffs da NBA com a marca atingida, mas o San Antonio, apesar do recorde impressionante do gigante francês, sofreu uma derrota por 104 a 102 em casa para o Minnesota no jogo 1 das semifinais da Conferência Oeste.

Apesar da vitória, o técnico dos Timberwolves, Chris Finch, criticou a arbitragem nesta terça-feira, argumentando que "pelo menos quatro" dos bloqueios de Wembanyama deveriam ter sido validados como cestas para sua equipe, pois constituíram violações de interferência na cesta.

Violações de interferência na cesta ocorrem quando um arremesso é bloqueado depois de ter iniciado sua trajetória descendente em direção à cesta, ou é desviado logo acima do aro ou depois de ter tocado a tabela.





"Obviamente, [Wembanyama] teve uma noite histórica, mas quando revisamos os lances, pelo menos quatro deles foram interferências na cesta, talvez até um quinto", afirmou Finch. "Para mim, é um pouco alarmante que nenhum deles tenha sido penalizado. Estamos falando de um bloqueador de arremessos de uma geração, que se joga em tudo, e não se dá a devida atenção ao fato de que esses bloqueios poderiam ser interferência no aro?", reclamou.

Victor Wembanyama sets an NBA playoff record with 12 blocks pic.twitter.com/pe19Hu0zcI — NBA on Prime (@NBAonPrime) May 5, 2026

"São oito pontos. Você sabe o valor de oito pontos em um jogo da NBA? É enorme", exclamou Finch, acrescentando que sua equipe não apresentou uma queixa à liga porque "isso não muda o resultado".

Wembanyama, que também contribuiu com 11 pontos e 15 rebotes, quebrou o recorde de bloqueios nos playoffs em apenas seu quinto jogo na pós-temporada, superando o recorde anterior de 10 bloqueios, compartilhado por Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) e Andrew Bynum (2012).

O pivô de 2,24 metros, eleito Jogador Defensivo do Ano, reconheceu que precisa melhorar seu desempenho ofensivo no segundo jogo da série, que os Spurs receberão novamente nesta quarta-feira.

Veja também