Timberwolves vencem jogo 4 sobre os Suns e avançam às semifinais dos playoffs da NBA

A- A+

Liderado por Anthony Edwards, e com uma atuação eficiente, o Minnesota Timberwolves carimbou sua vaga às semifinais da NBA ao fechar a série de playoffs diante do Phoenix Suns por 4 a 0. Na noite deste domingo (28), o triunfo que determinou a "varrida" sobre o rival foi uma vitória pelo placar de 122 a 116.



O resultado positivo fora de casa e o aproveitamento de 100% renderam ao Minnesota uma vaga antecipada na Conferência Oeste. A equipe aguarda agora o vencedor do confronto entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.



Apesar da atuação inspirada de Devin Booker, os Suns não resistiram ao maior volume de jogo do rival. Comandados por Anthony Edwards, os visitantes aumentaram o ritmo no final do confronto e emplacaram a quarta vitória em quatro partidas.



Edwards marcou 31 de seus 40 pontos no segundo tempo e contou também com a parceria de Karl-Anthony Towns que, além da mão calibrada (28), ainda pegou dez rebotes. "Eles mudaram a marcação no segundo tempo e vi a estratégia como um desafio. Mostrei a eles nosso potencial", afirmou um animado Edwards.



Pelo lado do Phoenix Suns, o destaque ficou com o ala-armador Devin Booker. Ele foi o cestinha do jogo com 49 pontos e ainda um dos responsáveis pela vitória parcial ao fim do primeiro tempo (61 a 56).



O veterano Kevin Durant, de 35 anos, foi outro expoente da equipe (33 pontos). No entanto, na parte final, ao time da casa não conseguiu manter a intensidade e acabou dando adeus aos playoffs.



Um lance inusitado aconteceu no quarto período da partida. O técnico do Minnesota, Chris Finch, rompeu o tendão patelar do joelho direito após uma colisão com o armador Mike Conley. Ele estava tentando driblar pela lateral quando se chocou com o treinador.



O jogador tentou conter a queda, mas Finch fez uma expressão de dor e imediatamente agarrou o joelho direito. Em seguida, deixou a arena em um carrinho. O departamento médico dos Timberwolves confirmou a natureza da lesão.

Em outro jogo da rodada deste domingo, os Clippers empataram a série em 2 a 2 ao superar o Dallas Mavericks por 116 a 111. Mesmo com o desfalque de Kawhi Leonard, a franquia de Los Angeles chegou a abrir uma boa folga no placar e foi para o intervalo com 66 a 49 a seu favor.



A partir do terceiro quarto, no entanto, o cenário mudou. O Dallas Mavericks impôs um ritmo intenso e buscou a virada no marcador. Kyrie Irving terminou o duelo como cestinha ao anotar 40 pontos. Luka Doncic chegou a um "triple-double" com 29 pontos, dez rebotes e dez assistências.



Nos minutos finais, com os dois times lutando pela vitória, o Dallas Mavericks pagou pelos seus erros coletivos. Foi aí que brilhou a estrela de James Harden. O armador marcou sete pontos nos momentos decisivos e assegurou a vitória na casa do adversário.



Harden falou sobre a importância do resultado e da sua atuação. "Sou abençoado por poder mudar isso (o jogo) e ser um facilitador. Minha mentalidade ao vir para este time era fazer o que fosse preciso para vencer e chegar ao objetivo final. Agora é brigar jogo a jogo."



Confira os jogos deste domingo (28):



Philadelphia 76ers 92 x 97 New York Knicks



Dallas Mavericks 111 x 116 Los Angeles Clippers



Indiana Pacers 126 x 113 Milwaukee Bucks



Phoenix Suns 116 x 122 Minnesota Timberwolves



Acompanhe os jogos desta segunda (29):



Miami Heat x Boston Celtics



New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder



Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Veja também

Corrupção 'Nunca recebi dinheiro de maneira irregular', diz Luis Rubiales