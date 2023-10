A- A+

Futebol Time alemão suspende jogador que fez postagens em defesa da Palestina nas redes sociais 'Do rio ao mar, a Palestina será livre', escreveu Anwar El Ghazi; mensagem foi interpretada como "negação do direito de Israel existir", segundo Der Spiegel

O time alemão Mainz, penúltimo colocado na Bundesliga, decidiu suspender, nesta terça-feira, o atacante Anwar El Ghazi após ele fazer em suas contas nas redes sociais uma série de publicações em apoio a Palestina. As mensagens foram posteriormente apagadas dos perfis do atleta holandês, que tem origem marroquina.

"Do rio ao mar, a Palestina será livre", diz uma das mensagens publicadas por El Ghazi, que chegou ao time ainda em setembro. Segundo o jornal alemão Der Spiegel, a mensagem significa que o território palestino deveria estender-se do rio Jordão ao Mediterrâneo, incluindo, portanto, território atualmente israelense. Com isso, o texto poderia ser interpretado como uma negação do direito de Israel existir.

"Mainz dispensou Anwar El Ghazi de seus compromissos de treino e partidas. A decisão é uma resposta a uma publicação nas redes sociais agora excluída pelo jovem de 28 anos (...). Nela, El Ghazi assumiu uma posição sobre o conflito no Oriente Médio que era intolerável para o clube", diz a nota divulgada nas redes sociais do clube.

"Mainz respeita o fato de existirem diferentes perspectivas sobre o complexo conflito no Médio Oriente que se arrasta há décadas. No entanto, o clube distancia-se do conteúdo da postagem, que não se alinha com os valores do nosso clube", conclui a mensagem do Mainz.

