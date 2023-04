Time alemão vai oferecer ingressos gratuitos nos jogos em casa; entenda projeto

A- A+

Um time de futebol alemão apresentou um projeto inovador, e ousado, que pode revolucionar a presença de torcedores em estádios. O Fortuna Dusseldorf, que atua na segunda divisão local mas já foi campeão nacional, apresentou um projeto no qual pretende tornar gratuita a entrada de sua torcida, e também da adversária, em jogos do clube atuando em seu estádio, a Merkur Spiel-Arena, que tem capacidade para 54.600 torcedores e que será palco da edição de 2024 da Eurocopa.

"Queremos deixar claro o que o Fortuna Düsseldorf representa", disse o CEO do clube, Alexander Jobst, ao site da Bundesliga. "Com 'Fortuna For All', estamos fazendo as coisas de maneira diferente e abrindo novos caminhos."

O projeto “Fortuna For All” foi apresentado nesta quarta-feira e terá início com uma experiência em três jogos do time ainda nessa temporada. O clube anunciou que já tem empresas parceiras que irão cobrir eventuais prejuízos com a organização dos jogos: Hewlett Packard Enterprise, Targobank e Provinzial.

“Estamos felizes com as empresas que já estão a bordo e continuamos abertos a outras que queiram se juntar a nós neste caminho extraordinário”, frisou o CEO do clube, Alexander Jobst. "Para poder oferecer bilhetes em todos os jogos em casa, precisamos de mais parceiros de longo prazo."

O Fortuna Dusselford segue uma tendência de implementar novos projetos no futebol alemão, tendo se tornado o segundo clube profissional do país, depois do Werder Bremen, a se juntar à Common Goal, iniciativa de apoio a instituições de caridade relacionadas com o futebol em todo o Mundo.

O projeto tem previsão de início para a próxima temporada. Segundo o jornal alemão Bild, a receita advinda dos ingressos para o clube fica entre 7 e 8 milhões de euros por temporada — entre R$ 39 milhões e R$ 44,5 milhões. Com o projeto, cada torcedor poderá solicitar até cinco entradas por jogo.

O Düsseldorf tem uma média de 29.378 espectadores até aqui nesta temporada. A expectativa dos dirigentes é que, caso a temporada piloto seja bem-sucedida, todos os jogos em casa passem a ser gratuitos, o que fará aumentar a média de público e, com isso, um aumento no valor arrecadado com merchandising para o clube.

