Time Brasil ultrapassa 100 medalhas nos Jogos Sul-Americanos com feito histórico da natação

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O Time Brasil alcançou a marca de 100 medalhas nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé 2026. A centésima conquista veio na prova dos 400m livre feminino, com o pódio duplo formado por Gabrielle Roncatto e Beatriz Dizotti.



Ao fim de quatro dias de disputas, a delegação brasileira de natação encerrou sua campanha com um total de 54 medalhas, sendo 29 ouros, 16 pratas e 9 bronzes.





O desempenho da equipe confirmou as projeções da comissão técnica e manteve a liderança do país na América do Sul. Segundo o chefe de equipe da natação em Santa Fe 2026, Felipe Domingues, o resultado reflete o equilíbrio da delegação.



"A gente fez uma estimativa interna de 55 medalhas, então está dentro do panorama. A natação teve uma ótima participação com bons resultados. Somos uma mistura de juventude e experiência, com Léo de Deus, Etiene Medeiros e João Gomes Jr. ganhando as provas. O Brasil está de parabéns e a gente tá mantendo a nossa hegemonia na América do Sul", avaliou.



Entre os atletas, Stephan Steverink se despediu da competição como o principal nome individual ao vencer os 400m livre com o tempo de 3min46s07, estabelecendo o novo recorde dos Jogos Sul-Americanos. Steverink somou quatro ouros, uma prata e um bronze.





O recorde anterior dos 400m livre era 3min47s56, de Guilherme Costa, em Assunção 2022. Neste ano, o Cachorrão ficou com a prata, com o tempo de 3min48s57.



Gabi Roncatto e Bia Dizotti, responsáveis pela medalha de número 100. foram também as atletas que receberam as primeiras medalhas da natação brasileira no torneio, na final dos 800m livre, que teve vitória de Roncatto.



“Os 800m foi uma prova decidida na batida de mão. Foram várias competições intensas para mim e para a Bê, então a gente sai feliz, com missão cumprida”, disse Roncatto.



Beatriz completou a coleção das medalhas com o bronze nos 400m livre. Além da prata nos 800m livre, ela foi ouro nos 1.500m. Já Gabi Roncatto ainda foi prata nos 200m livre e integrou o revezamento campeão do 4x200m.



“É uma honra abrir as medalhas da natação e ainda levar essa 99ª e 100ª medalha. É sempre bom conquistar medalhas para o Brasil. E números históricos são bons também”, comemorou Dizotti.







Já o veterano Leonardo de Deus celebrou o tetracampeonato nos 200m borboleta ao vencer a prova, na batida de mão, com o tempo de 1min57s86. Pedro Buch ficou com o bronze, com 1min58s44.



A noite de encerramento contou também com as vitórias de Maria Luíza Pessanha nos 200m borboleta e de Pedro Spajari, nos 50m livre. Luanna Nunes foi medalhista de bronze com 25s36, pouco à frente de Etiene Medeiros, quarta colocada com 25s47. A atleta veterana já havia sido campeã dos 50m borboleta nos Jogos Sul-americanos.





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