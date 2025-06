Time de beisebol dos EUA impede entrada de agentes de imigração em seu estádio

A- A+

O Los Angeles Dodgers, atual campeão da Major League Baseball (MLB), anunciou nesta quinta-feira que impediu a entrada de um grupo de agentes federais de imigração dos EUA. Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) apareceram nesta quinta-feira na entrada do Dodger Stadium e "solicitaram permissão para entrar no estacionamento", informou o time nas redes sociais.

"A organização negou a entrada deles em nossa propriedade", informou o Dodgers, garantindo que o jogo agendado para quinta-feira à noite contra o San Diego Padres prosseguiria normalmente. Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram uma fila de vans sem identificação e agentes do ICE mascarados em uma das entradas do Dodger Stadium. Manifestantes se reuniram perto do local, gritando "ICE fora de Los Angeles".

A cidade da Califórnia, a segunda mais populosa dos Estados Unidos, tornou-se o epicentro das operações de detenção de imigrantes indocumentados lançadas pelo presidente Donald Trump em todo o país. Em resposta, Los Angeles tem testemunhado inúmeros protestos contra as batidas nas últimas semanas, incluindo alguns incidentes violentos isolados.

Além de mobilizar agentes do ICE, Trump ordenou o envio de milhares de soldados da Guarda Nacional e centenas de fuzileiros navais para Los Angeles para reprimir as manifestações, uma medida que o colocou em desacordo com as autoridades municipais e o governador da Califórnia, Gavin Newsom.

"É uma traição absoluta"

Os populares Dodgers, que têm uma grande base de fãs latinos, têm recebido críticas nos últimos dias por não se manifestarem em apoio aos imigrantes em sua cidade. Até quinta-feira, os Dodgers não haviam emitido nenhuma declaração oficial sobre as batidas. Ainda assim, a situação tensa que paira sobre a cidade explodiu no Dodger Stadium antes do jogo de sábado, quando a cantora pop latina Nezza desafiou a diretoria do Dodger e cantou o hino nacional dos EUA em espanhol.

"Senti que era meu dever representar meu povo", disse a artista sobre a polêmica que se seguiu à sua apresentação. "Vou me arrepender por toda a minha vida se não apoiar meu povo hoje."

Nesta quinta-feira, após os agentes do ICE deixarem o estádio, uma manifestante disse à AFP que estava decepcionada com seu time.

"Eles têm estado muito quietos desde que essas batidas do ICE começaram, e acho muito hipócrita da parte deles não dizerem nada quando a maioria de seus torcedores são latinos aqui em Los Angeles", disse Paola, que só quis se identificar, à AFP. "Parece uma traição total. Eu nasci e cresci aqui, os apoiei a vida toda, e eles não virem nos apoiar agora é uma loucura", reclamou a torcedora de 27 anos.

Hernández se pronuncia

Dylan Hernández, colunista esportivo do Los Angeles Times, também criticou duramente a postura dos Dodgers em relação à política anti-imigração de Trump.

"Os Dodgers se gabam de que mais de 40% de seus torcedores são latinos, mas nem se dão ao trabalho de oferecer palavras de conforto a esta comunidade abalada", escreveu Hernández. "Que ingrato. Que desrespeito. Que covardia."

Enquanto os Dodgers permaneciam em silêncio, o porto-riquenho Kiké Hernández, uma das figuras-chave da franquia, atacou as batidas em uma publicação no Instagram.

"Estou triste e indignado com o que está acontecendo em nosso país e em nossa cidade", escreveu o jogador. "Este é meu segundo lar. E não suporto ver nossa comunidade violada, discriminada, abusada e destruída. Todos merecem ser tratados com respeito, dignidade e direitos humanos."

