A- A+

Copa do Interior Time de Lajedo vence o N6 e conquista título da 22º edição da Copa do Interior em Petrolina A Copa do Interior é um dos torneios mais tradicionais da cidade e voltou a ser realizado após hiato de três anos

A seleção de Lajedo, da região de Sequeiro, em Petrolina, se consagrou campeã ao vencer a grande final da Copa do Interior por 2 a 0 contra o N6. A disputa ocorreu neste domingo (14), no estádio Paulo Coelho. Os gols da vitória foram marcados pelos atletas Jucélio Alencar, aos 12 minutos do primeiro tempo, e por Tiago Costa, na segunda etapa da partida.

Emocionado com a vitória, o camisa 9 do time de Lajedo, Josenildo Alencar Silva, celebrou o resultado da final da Copa do Interior e o incentivo da gestão municipal ao esporte.

“Estou muito feliz como atleta, me sentindo realizado por ter participado desse grande e tradicional campeonato, que incentiva e motiva os jogadores amadores. Fizemos a melhor campanha e garantimos o título. Agradeço a nossa torcida que fez uma festa bonita no estádio e a Prefeitura de Petrolina pela realização da copa, pois o esporte tem o poder de transformar a vida dos atletas, além de fazer com que o município possa se destacar”, disse Josenildo.

O terceiro lugar foi conquistado pelo time de Nova Descoberta, na região ribeirinha de Petrolina. A Copa do Interior teve um saldo de 173 gols marcados, cerca de 90 partidas e mais de mil atletas distribuídos em 45 equipes movimentaram os campos de diversas regiões da zona rural.

O torneio também contou com uma premiação no valor de R$ 9 mil, que foi distribuída entre os três primeiros lugares, além da entrega de troféu e medalhas para os times e para o melhor jogador, artilheiro, goleiro e técnico da copa.

Ciente que o esporte é uma ferramenta de integração e inclusão social, a Secretaria Executiva de Esportes de Petrolina, destacou o quanto o investimento no esporte agrega à sociedade, pois permite que os jovens mostrem seu talento, sendo uma excelente porta de entrada para novos atletas. A Secretaria também ressaltou que os eventos esportivos e competições tem sido fundamental para os participantes, tanto nos aspectos da saúde física e mental, quanto em relação ao convívio social.

Copa do Interior

A Copa do Interior é um dos torneios mais tradicionais do município e a Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria Executiva de Esportes, voltou a realizá-lo após 3 anos sem ser promovido por conta da pandemia da Covid-19, para incentivar o esporte amador entre os desportistas da zona rural.

Veja também

CORRIDA Corrida dos Morros de Recife divulga percursos pelas ruas do Ibura em sua segunda edição