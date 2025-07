A- A+

Futebol Time de Portugal anuncia contratação com meme de CEO flagrado em show do Coldplay; veja vídeo Arouca paga R$ 9,7 milhões ao Bayern e aposta em Lee Hyunju, meia de 22 anos, como peça-chave para a temporada

O Arouca surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar a contratação mais cara de seus quase 73 anos de história -e com bom humor.

O reforço foi apresentado nas redes sociais com um meme que faz alusão ao CEO flagrado recentemente em um show da banda Coldplay com sua amante. A brincadeira serviu para oficializar a chegada do sul-coreano Lee Hyunju, de 22 anos, vindo do Bayern de Munique.

O meia ofensivo, que assinou até 2028 e vestirá a camisa 14, custou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,78 milhões, na cotação atual de R$ 6,52), superando os 1,4 milhões pagos anteriormente por Dylan Nandín e se tornando a maior compra direta da história do clube.

Veja o vídeo:



Não é preciso esconder... Ele está aqui



Lee Hyunju é o novo reforço dos Lobos de Arouca #LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/rjoAHSqN6c — FC Arouca (@OficialFCArouca) July 23, 2025

O ex-Bayern chega após passagens por empréstimo no Wehen Wiesbaden e Hannover 96, da segunda divisão alemã, onde disputou 24 partidas, marcou três gols e deu uma assistência na última temporada.

Apesar do investimento, o Arouca se resguarda: firmou cláusula de rescisão de 7 milhões de euros (R$ 45,6 milhões) e concedeu ao clube alemão 20% das mais-valias numa futura venda.

Entenda o caso:

O aparente "romance fofo" entre um casal de fãs na plateia de um show do Coldplay, em Boston, na última quarta-feira (16), se tornou um caso sério no mundo corporativo nos Estados Unidos. Para resumir a história — que viralizou nas redes sociais nesta semana —, o titã de tecnologia Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, assistia à apresentação da banda agarradinho a Kristin Cabot, chefe de Recursos Humanos da mesma firma.

Até que... Chris Martin, vocalista do grupo, direcionou para a dupla a "kiss cam", também chamada de "câmera do beijo", usada para flagrar casais apaixonados. Acontece que os dois eram amantes e, não à toa, logo se esconderam. Diante da repercussão do fato, Andy foi temporariamente afastado do cargo, como revelou a empresa neste sábado (19).

