Time de Ryan Reynolds tenta contratar Eriksen, meia ex-United

A- A+

O Wrexham, sensação do futebol inglês nas últimas temporadas, fez uma abordagem para contratar o meio-campista Christian Eriksen, de 33 anos. Livre no mercado desde que deixou o Manchester United ao fim do seu contrato no início do verão europeu, o dinamarquês ainda estuda seu futuro.



A informação foi confirmada por Martin Schoots, representante do jogador, ao Mail Sport. Segundo ele, o projeto esportivo do Wrexham é “muito impressionante”, com melhorias evidentes dentro e fora de campo.

O clube, que tem como co-proprietários os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, acumula três acessos consecutivos e disputará a Championship (segunda divisão da Inglaterra) nesta temporada.

— O Wrexham está realmente elevando seu nível em todas as frentes, e é um projeto muito impressionante, como se pode ver pela presença de pessoas como Michael Williamson no comando técnico — afirmou Schoots.

Os atores Rob McElhenney e Ryan Reynolds são co-proprietários do Wrexham, time galês que disputará a Championship, segunda divisão inglesa. Foto: Reprodução / Instagram

— Mas Christian ainda quer jogar em uma liga de primeira divisão e, definitivamente, permanecer na Europa Ocidental. Existem conversas em andamento, mas precisa fazer sentido para ambos os lados.

Apesar da investida, a tendência é que Eriksen opte por um clube que atue em uma liga de elite. Ao longo de sua carreira, o meia soma 650 partidas profissionais, sendo 310 apenas na Premier League. Ele passou por clubes como Ajax, Tottenham, Inter de Milão e Brentford, além do próprio Manchester United.

Veja também