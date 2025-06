A- A+

Futebol Time do Japão vende arroz para financiar desenvolvimento de jogadores em meio à alta de preço Programa se insere no comércio digital num momento em que autoridades tentam aliviar orçamento das famílias japonesas

O Yokohama FC, da primeira divisão do futebol japonês, começou a vender online arroz cultivado localmente e colhido por seus jogadores. O objetivo, segundo a imprensa do país, é turbinar o financiamento do desenvolvimento de atletas na equipe. O programa — que já existe desde 2021, mas só este ano foi inserido no comércio digital — reverte 10% da renda para o projeto esportivo.

Além da internet, o "Arroz de Apoio do Yokohama FC" também é vendido nos estádios. O programa recebe especial atenção numa época em que o Japão luta contra a alta dos preços do produto. O valor nos supermercados tem caído, mas ainda é bem superior ao registrado no ano passado, dados os efeitos de uma colheita afetada pelo calor extremo. O problema suscitou ações de emergência das autoridades japonesas, que chegaram a distribuir estoques em leilões e depois estabeleceram contratos discricionários com varejistas para evitar a escassez e aliviar os orçamentos das famílias.

No fim de maio, dois jogadores jovens participaram do cultivo do arroz em Yokohama, sob orientação de agricultores da região. O programa conta com a colaboração da atacadista Mitsuhashi.

— Eu ficaria feliz se nossas atividades pudessem ajudar as pessoas a conhecer o arroz de Yokohama — disse o zagueiro Jui Hata, de 18 anos, segundo a agência Kyodo.

Um pacote de 300 gramas de arroz do Yokohama FC costuma ser vendido no estádio duas vezes por ano. Um saco de 5 quilos, hoje com preço de 6 mil ienes (R$ 226), passou a ser vendido online este ano.

O chefe de relações públicas da Mitsuhashi, Keiichiro Yamabe, afirmou que a empresa espera colocar mais arroz à venda em dezembro — e ver os resultados tanto na produção local quanto no desempenho do Yokohama FC.

— Para o bem ou para o mal, o arroz tem sido um dos principais tópicos de conversa diária agora. A produção local para consumo local está atraindo muita atenção — disse Yamabe.

