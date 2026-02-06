A- A+

INVESTIGAÇÃO Time escocês apura uso de quartos de fisioterapia para encontros de jogadores com prostitutas Clube suspende funcionário, mas evita comentar e nega investigação interna

Um escândalo sexual abalou os bastidores do time escocês Rangers após denúncias de que jogadores do clube teriam utilizado quartos de hotel, reservados oficialmente para sessões de fisioterapia, para encontros com prostitutas. As informações foram divulgadas pelo tabloide britânico The Sun.

Segundo a publicação, a polêmica veio à tona quando a esposa de um dos atletas descobriu a infidelidade do parceiro e procurou a direção do clube para denunciar a situação. A partir daí, o caso teria gerado forte repercussão interna, descrita por fontes como uma “tempestade” nos corredores de Ibrox Stadium, casa do Rangers.

Ainda de acordo com o jornal, um pequeno número de jogadores teria se aproveitado de quartos reservados pelo departamento de fisioterapia — alguns deles em hotéis na Inglaterra, incluindo pelo menos um em Londres — para encontros fora do contexto profissional. Não há confirmação oficial sobre há quanto tempo a prática ocorria nem sobre quantos atletas estariam envolvidos.





Após uma apuração preliminar, um membro da equipe de fisioterapeutas foi suspenso. A decisão, porém, teria gerado insatisfação dentro do clube. Fontes ouvidas pelo tabloide relataram “raiva” entre funcionários, com a percepção de que um profissional antigo estaria sendo responsabilizado pelas ações dos jogadores, que, até o momento, não sofreram punições.

As consequências do episódio passaram a dominar conversas em grupos de WhatsApp formados por jogadores, funcionários e familiares. Segundo relatos, o assunto circula há semanas em ambientes separados, envolvendo atletas, esposas e membros do staff. Também não está claro se, durante essas estadias, os jogadores chegaram a realizar sessões de fisioterapia.

Procurado, o Rangers adotou tom cauteloso e evitou comentários mais amplos. Em nota curta, o clube afirmou: “Não vamos comentar especulações. Podemos apenas confirmar que não houve investigações internas no clube.”

