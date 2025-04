A- A+

Futebol feminino Time feminino do Ipojuca Atlético Clube se prepara para participação inédita no Brasileirão Série A3 Após quatro anos longe dos gramados, a equipe retornou às atividades no ano passado e foi finalista do Campeonato Pernambucano, conquistando vagas em duas competições nacionais

O time feminino do Ipojuca Atlético Clube está prestes a realizar um feito histórico. A equipe se prepara para disputar, pela primeira vez, uma competição nacional: o Brasileirão Feminino A3, que tem início previsto para o dia 26 de abril.

A vaga foi conquistada após o bom desempenho no Campeonato Pernambucano do ano passado, no qual o Lobo-Guará chegou à final, mas acabou derrotado pelo Sport, ficando com o vice-campeonato estadual.

A marca histórica veio após um hiato de quatro anos sem disputar qualquer competição. Fundada em 2016, a equipe estava inativa desde 2019 e, por iniciativa do presidente Jael Silva, retomou as atividades em 2024.

"Nós gostávamos da categoria e havíamos parado pela falta de patrocínio. Todo clube, quando quer reduzir gastos, sempre corta o futebol feminino. Decidimos fazer diferente e retornar com a categoria para brigar por vagas. Montamos um planejamento para atingir esse objetivo, e deu certo", iniciou o presidente do Ipojuca.

Além do Campeonato Brasileiro, a equipe também garantiu vaga na Copa do Brasil, que retorna ao calendário do futebol brasileiro após oito temporadas. O início da competição está previsto para o dia 14 de maio.

"A sensação é fascinante, de dever cumprido. Essa participação é boa para a gente, para a torcida e para a cidade", pontuou o mandatário.

Visando a disputa, o Ipojuca contratou jogadoras de vários estados, como Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará. Atualmente, o elenco conta com 21 atletas.

"Mantivemos uma base, com cerca de 40% a 50% da nossa equipe do ano passado, e fizemos contratações pontuais. O nosso sonho é conseguirmos um centro de treinamento para as meninas. Atualmente, treinamos e mandamos os jogos no estádio Antônio Dourado, que é municipal", finalizou.

Remanescente de 2024, a lateral-direita Evelle Mayane, de 29 anos, celebrou a participação do elenco no Brasileirão e agradeceu pela oportunidade de atuar pelo clube ipojucano.

"É uma sensação maravilhosa chegar onde chegamos, colocando o Ipojuca no topo. A preparação está se desenvolvendo a cada dia, com muito foco e determinação para o Brasileiro. Sou muito grata pela oportunidade que o clube me deu e a toda a comissão por acreditar no meu trabalho", iniciou Evelle.

A atleta também agradeceu o apoio dos moradores de Ipojuca, que compareceram aos jogos na temporada passada.

"A comunidade de Ipojuca nos apoiou bastante no ano passado, e acredito que este ano não será diferente. Espero que estejam lá nos incentivando e torcendo por nós", finalizou.

Evelle Mayane, lateral do Ipojuca. Foto: Reprodução/Instagram

