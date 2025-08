A- A+

Drama Time holandês histórico perde licença e corre risco de desaparecer do futebol profissional Fundado em 1892, Vitesse tem recurso negado pela federação e pode não disputar a temporada 2025/2026; última esperança está na Justiça comum

Um dos clubes mais tradicionais da Holanda, o Vitesse está à beira de deixar o futebol profissional. Fundado em 1892 e com uma longa história na elite holandesa, o clube de Arnhem teve sua licença revogada pelo Comitê de Licenciamento da KNVB — a federação holandesa de futebol — e viu, nesta semana, o Comitê de Apelações manter integralmente a decisão.

De acordo com o jornal holandês De Telegraaf, a federação acusa o clube de ter contornado sistematicamente o sistema de licenciamento nos últimos anos, com fraudes, omissões e falta de transparência nas informações financeiras. “O padrão provou ser estrutural, grave e persistente”, afirmou o Comitê de Apelações, que classificou como tardios e incertos os recentes esforços do Vitesse para reestruturar suas finanças.

A decisão impede o clube de disputar a temporada 2025/2026, o que pode representar seu fim como equipe profissional. A estreia na liga estava marcada para o próximo sábado (1º), contra o Almere City, mas só acontecerá se uma última tentativa na Justiça cível for bem-sucedida. Especialistas, porém, consideram improvável que o tribunal interfira em uma decisão interna da KNVB, focando apenas se os trâmites seguiram o regulamento.

O Vitesse alega ter feito tudo o que estava ao seu alcance para evitar a penalidade. Em comunicado, o clube se disse "devastado" e citou planos estratégicos desenvolvidos em parceria com a nova diretoria e com a fundação De Sterkhouders para garantir transparência e sustentabilidade a longo prazo.

“O Comitê de Apelações entende que a revogação da licença terá impacto em torcedores, funcionários e toda a região, mas manter o Vitesse sob essas condições prejudicaria a credibilidade do sistema de licenciamento”, afirmou a federação.

Se a decisão for mantida, será a primeira vez desde o rebaixamento do Achilles '29 que um clube será excluído do futebol profissional na Holanda. O Vitesse se juntaria a uma lista de equipes que não resistiram financeiramente nas últimas décadas, como FC Haarlem, BV Veendam, RBC Roosendaal e SC Amersfoort.

