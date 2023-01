Time inglês anuncia chegada de meio-campista brasileiro ex-Palmeiras

A- A+

O Nottingham Forest anunciou hoje em seu site oficial a chegada de mais um reforço brasileiro, ex-Palmeiras. Trata-se de Danilo, jovem de 21 anos que chega para fazer companhia a outros dois brasileiros, Gustavo Scarpa, que foi seu companheiro no Palmeiras, e Renan Lodi. O contrato do jogador é válido por seis anos e meio, ou seja, até o Verão de 2029.



Cria da base palmeirense, o volante ganhou um grande destaque nos últimos dois anos, quando subiu para o time principal de Abel Ferreira. Danilo somou 141 jogos pelo time alviverde, com cinco títulos: duas Libertadores da América, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e um Campeonato Paulista.



No site oficial, o Nottingham Forest publicou que venceu "muita concorrência europeia" para contar com o jogador. O valor pago pelo clube inglês gira em torno dos 20 milhões de euros - cerca de R$ 110 milhões na atual cotação.

