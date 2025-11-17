A- A+

FUTEBOL Time português mira contratação de ex-Corinthians por mais de R$ 90 milhões, diz jornal Clube português pode investir em Wesley, do Al-Nassr

Destaque do Al Nassr e formado nas categorias de base do Corinthians, o brasileiro Wesley, de 20 anos, entrou definitivamente no radar do Sporting para o mercado de janeiro. O clube português vê o ponta como a opção mais viável para reforçar o ataque e suprir a carência de extremos no elenco de Rui Borges.

De acordo com o jornal português A Bola, os sauditas pedem cerca de €15 milhões (R$ 92 milhões) para negociar o jogador, que vem ganhando espaço sob o comando de Jorge Jesus e tem se destacado pela velocidade, força física e capacidade de infiltração pelas pontas.

Pelo clube de Cristiano Ronaldo, o atacante participou de 22 partidas na última temporada, com um gol e uma assistência. Sob o comando de Jorge Jesus, neste ciclo, já soma dois gols e um passe decisivo em nove jogos.

Com contrato até 2028, Wesley é visto em Alvalade como uma opção mais acessível em comparação a Yeremay. A diretoria e o técnico Rui Borges priorizam a contratação de um extremo que possa atuar por dentro e se associar bem ao centroavante — um perfil semelhante ao de Jota Silva e Pedro Gonçalves.

Atualmente, o elenco sofre com limitações na posição: Alisson tem características mais verticais, Nuno Santos se recupera de grave lesão no joelho e Geny Catamo disputará a Copa Africana de Nações em janeiro.

