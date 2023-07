A- A+

Inclusão #TimeDaBarbie: em campanha de inclusão, Náutico adere apelido com vídeos nas redes sociais; confira O Timbu aproveitou o momento de lançamento do filme para ressignificar o termo

No clima do lançamento do filme Barbie, o Náutico lançou um vídeo para ressignificar um apelido que sempre foi utilizado de forma preconceituosa por torcedores rivais. Com a #TimeDaBarbie o Timbu celebrou a inclusão de todos os torcedores. "Somos o time da Barbie e de muito mais gente".

O vídeo tem outras mensagens contra o preconceito como o racismo. "Barbie? Pode chamar assim se quiser. Somos mais do que um apelido. Somos a tropa do rato. Somos Timba, E não para por aí. O Náutico também é preto. Juntando nossas kombis batemos recordes. E isso nos dá orgulho. Orgulho de ser Náutico", diz o texto no vídeo.

O Náutico é o atual quinto colocado da Série C, com 22 pontos. O próximo confronto é contra o Remo, neste domingo (23), às 19h, nos Aflitos.

