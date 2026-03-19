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Libertadores Times brasileiros conhecem adversários da Libertadores; confira grupos Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (19), no Paraguai

Em evento realizado em Luque, no Paraguai, na noite desta quinta-feira (19), a Conmebol sorteou os grupos da Libertadores 2026. Nesta edição, o Brasil terá seis representantes na fase de grupos, o menor número em dez anos.

Além de Flamengo, Palmeiras e Fluminense - cabeças de chave -, o país será representado por Corinthians, Cruzeiro e Mirassol; Bahia e Botafogo ficaram fora após caírem de forma precoce na Pré-Libertadores.

Neste ano, a primeira rodada da fase de grupos vai de 7 a 9 de abril, enquanto a última rodada da primeira fase está prevista para ocorrer entre 26 e 28 de maio. Já a final do torneio está marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Atual campeão, o Flamengo ficou no Grupo A, ao lado de Estudiantes/ARG, Cusco/PER e Independiente Medellín/COL. O Fluminense, por sua vez, terá que encarar a altitude para enfrentar o Bolívar/BOL, pelo Grupo C.

De volta à competição, o Cruzeiro caiu no 'grupo da morte'. A Raposa terá pela frente Boca Juniors/ARG, Universidad Católica/CHI e Barcelona/EQU, pelo Grupo D. Já o estreante Mirassol também terá que subir a montanha em duas oportunidades: contra LDU/EQU e Always Ready/BOL. O Lanús/ARG completa o Grupo G.

Veja os grupos da Libertadores 2026

Grupo A - Flamengo, Estudiantes/ARG, Cusco/PER e Independiente Medellín/COL

Grupo B - Nacional/URU, Universitario/PER, Coquimbo Unido/CHI e Deportes Tolima/COL

Grupo C - Fluminense, Bolívar/BOL, Deportivo La Guaira/VEN e Independiente Rivadavia/ARG

Grupo D - Boca Juniors/ARG, Cruzeiro, Universidad Católica/CHI e Barcelona/EQU

Grupo E - Peñarol/URU, Corinthians, Santa Fé/COL e Platense/ARG

Grupo F - Palmeiras, Cerro Porteño/PAR, Junior Barranquilla/COL e Sporting Crystal/PER

Grupo G - LDU/EQU, Lanús/ARG, Always Ready/BOL e Mirassol

Grupo H - Del Valle/EQU, Libertad/PAR, Rosario Central/ARG e Universidad Central/VEN

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