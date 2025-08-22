A- A+

Futebol Times brasileiros não são maioria nas quartas da Libertadores pela primeira vez desde 2018 Palmeiras, Flamengo e São Paulo são os remanescentes do Brasil na competição continental

As eliminações de Botafogo e Fortaleza para LDU e Vélez Sarsfield, respectivamente, nas oitavas de final da Copa Libertadores, fizeram com que somente três times do Brasil permanecessem na competição. Com isso, pela primeira vez desde 2018, as equipes brasileiras não são maioria nas quartas de final do torneio.

Assim como em 2018, os argentinos dominam as quartas de final da competição nesta temporada com quatro representantes — Estudiantes, Racing, Vélez Sarsfield e River Plate. Há sete anos, Atlético Tucumán, Independiente, River Plate e Boca Juniors estavam entre os oitos melhores times do continente.

Entre 2019 e 2024 o domínio foi amplo dos brasileiros, que sempre estavam em maior número nas quartas de final da Libertadores do que os times dos outros países, com exceção de 2020, que ficaram empatados com os argentinos. Em 2025, porém, as equipes do Brasil não são maioria nesta fase da competição.

Em 2018, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro chegaram nas quartas de final da competição, ao lado de quatro times argentinos e um chileno. Nesta temporada, o time alviverde também está entre as oito melhores equipes do continente, mas com Flamengo e São Paulo, que seguem vivos no torneio junto de quatro argentinos e um equatoriano.

Sete anos atrás, Palmeiras e Grêmio avançaram à semifinal, mas acabaram eliminados para River Plate e Boca Juniors, que decidiram a Libertadores — os Millonarios levantaram a taça. Esta também foi a última vez em que o título da competição não ficou com um time do Brasil, que passou a colocar ao menos uma equipe na decisão desde então.

