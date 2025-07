Times da MLS e da liga mexicana se enfrentam na Copa das Ligas

A- A+

Todo o contingente de clubes da liga mexicana interrompeu seu torneio doméstico para viajar aos Estados Unidos e Canadá com um único objetivo: desafiar os tempos da MLS, incluindo o Inter Miami de Lionel Messi, na inovadora Leagues Cup de 2025, que começa nesta terça-feira (29).

Na sua quinta edição — a terceira consecutiva e oficial — a competição evoluiu para um torneio mais robusto e atraente, que acontece até 31 de agosto, quando a final — em local ainda a ser definida — vai coroar o melhor tempo da América do Norte.

O que começou em 2019 com oito vezes (quatro por liga) em uma fase eliminatória direta a partir das quartas de final, este ano será uma disputa entre 36 clubes (18 de cada torneio).

Os times começarão suas partidas em uma primeira fase de três rodadas, na qual enfrentarão equipes da liga adversária, antes de avançarem para as quartas de final, semifinais e final, além de uma disputa pelo terceiro lugar.

O torneio da Concacaf, que já teve como campeões Cruz Azul (2019), Club León (2021), Inter Miami (2023) e Columbus Crew (2024), contará com um total de 62 partidas em 21 estádios americanos e canadenses.

- Desfile de estrelas e estilos -

E também será uma oportunidade para ver estrelas do futebol desfilarem pelos projetos na reta final de suas carreiras: do ‘Quarteto Fantástico’ do Inter Miami (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba), ao lado de Rodrigo De Paul, a Sergio Ramos (Monterrey), James Rodríguez (Léon) e Keylor Navas (Pumas).

Para alguns de seus protagonistas, a disputa entre os dois campeonatos não é apenas uma luta por prestígio e três vagas na Liga dos Campeões da Concacaf de 2026 (campeão, vice-campeão e terceiro colocado), mas também representa um contraste nas formas de jogar futebol.

“Há comparações interessantes, estilos diferentes”, disse Brian Schmetzer, técnico do Seattle Sounders e admirador da crescente rivalidade entre as duas ligas.

Em quase nove anos como treinador do Seattle, Schmetzer viveu uma variedade de experiências contra os tempos mexicanos, incluindo a derrota na final da segunda Copa das Ligas para o León.

"Os tempos da Liga MX são muito bons. Conheço as qualidades dos jogadores deles: é um jogo de muita posse de bola, eles são muito técnicos, principalmente em espaços apertados, onde conseguem manter a posse de bola. Nós, da MLS, talvez tenhamos um estilo de futebol mais atlético", analisou.

- Debate e novo formato -

O debate sobre o confronto entre escolas foi acompanhado pela preocupação de alguns clubes mexicanos, que questionam a possibilidade de o torneio ser disputado apenas em estádios da MLS, com eles como visitantes. O incentivo? A grande comunidade mexicana nos Estados Unidos.

“É um torneio que está ganhando popularidade, mas não acho apenas jogar em apenas um local”, disse o argentino Antonio Mohamed, técnico do Toluca.

Mohamed buscará levar os 'Diablos Rojos' à conquista da Copa das Ligas, onde sua vez entrará como um dos favoritos após vencer o Clausura de 2025 e o título de Campeão dos Campeões.

"Vamos lá para competir e dar o nosso melhor. Tentaremos chegar ao final e sermos protagonistas e muito competitivos. Esse é o objetivo", disse ele.

A edição de 2025 será disputada com diversas modificações em relação à temporada de 2024, da qual participaram 47 vezes (18 da Liga MX e 29 da MLS).

Ambas as ligas terão suas respectivas classificações, e o torneio terá um sistema diferenciado de classificação: em caso de empate, a disputa nos pênaltis determinará o vencedor, que receberá um ponto adicional (dois no total, após o ponto conquistado em caso de empate nos 90 minutos).

Nas quartas de final os quatro times mais bem classificados da Liga MX enfrentarão seus rivais da MLS.

