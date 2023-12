A- A+

Futebol Times de holding de John Textor têm só cinco vitórias nos últimos 40 jogos Botafogo foi o time do americano que fez a pior campanha

John Textor tem vivido uma espécie de inferno astral neste final de ano. Dono da Eagle, holding de times de futebol, ele pode comemorar apenas cinco vitórias nas últimas 40 partidas disputadas pelos clubes do qual é proprietário ou possui parte relevante. O Botafogo é o que teve a pior marca, sem ter conquistado nenhuma vitória nos seus últimos dez jogos. Essa campanha negativa também tem a participação do Lyon, Crystal Palace e Molenbeek.

O Botafogo começou o Campeonato Brasileiro como um foguete. Líder absoluto, viu sua força se acabar e da mesma forma como subiu, caiu. Agora, de clube que foi considerado campeão, foi a uma equipe que luta para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Em suas últimas dez partidas, o alvinegro conseguiu apenas seis empates e perdeu quatro vezes. Não conseguiu nenhuma vitória.

Os times europeus que pertencem a Textor ainda estão chegando ao meio de seus campeonatos, mas os desempenhos têm sido semelhantes ao do Botafogo. A pior situação é do Lyon, que é o lanterna do Campeonato Francês. Após 13 jogos, conseguiu apenas 7 pontos. Nas últimas 10 partidas foram uma vitória, três empates e seis derrotas.

O Crystal Palace ocupa da 12ª colocação na Premier League. Conseguiu 16 pontos em 14 jogos. Sua campanha nas últimas dez partidas se resume a duas vitórias, três empatas e cinco derrotas. O Aston Vila, que é o último classificado para a Champions League, no momento, tem 29 pontos.

O Molenbeek da Bélgica é o 11º colocado entre 16 clubes que disputam o campeonato nacional. Foram 18 pontos conquistados em 16 jogos. O clube tem três pontos a mais do time que abre a zona de rebaixamento. Nos últimos dez jogos foram duas vitórias, cinco empates e três derrotas.

