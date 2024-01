A- A+

Futebol Timo Werner chega ao Tottenham emprestado pelo Leipzig O jogador de 27 anos voltará aos campos da Premier League, onde atuou entre 2020 e 2022 com a camisa do Chelsea

O atacante alemão Timo Werner se transferiu para o Tottenham por empréstimo do RB Leipzig, anunciou o clube do norte de Londres nesta terça-feira (9).

"Estamos muito satisfeitos em anunciar a contratação de Timo Werner", declararam os 'Spurs' em seu site, "ele chega ao clube por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra no verão".

Segundo a imprensa britânica, o Tottenham cobrirá o salário de Werner até ao final da temporada e poderá contratá-lo em definitivo no final do empréstimo por um valor estimado em cerca de 17 milhões de euros (cerca de R$ 91,1 milhões pela cotação atual).

O jogador de 27 anos voltará aos campos da Premier League, onde atuou entre 2020 e 2022 com a camisa do Chelsea, com um retrospecto irregular, mas com uma Liga dos Campeões conquistada em 2021 na final contra o Manchester City.

No Leipzig, Werner foi pouco aproveitado pelo técnico Marco Rose que, no comando do ataque, escalou uma dupla composta por Yussuf Poulsen e Loïs Openda.

O jogador, com 24 gols marcados em 57 jogos com a camisa da seleção alemã, espera ganhar mais tempo de jogo em Londres com a ambição de participar da Euro-2024 na Alemanha, uma aposta para quem não joga pela seleção desde março de 2023.

Nos 'Spurs', a posição de centroavante é ocupada por Richarlison. Depois de um início de temporada medíocre, o brasileiro vem vivendo boa fase nas últimas semanas, marcando cinco gols nas últimas cinco partidas na Premier League.

No comando do ataque, o Tottenham está desfalcado: James Maddison se lesionou no tornozelo no início de novembro e o capitão sul-coreano Heung-Min Son se prepara para disputar a Copa da Ásia.

