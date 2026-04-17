Tio e ex-técnico de Nadal critica João Fonseca: "Não tive a impressão de ver um grande jogador"

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Treinador de um dos maiores nomes da história do tênis em âmbito mundial, Toni Nadal, tio do lendário Rafael Nadal, fez ressalvas à badalação que vem cercando a trajetória do brasileiro João Fonseca, considerado por muitos, um dos destaques da nova geração da modalidade.



Em entrevista ao jornal catalão "Mundo Deportivo", ao ser questionado sobre os favoritos aos títulos dos torneios de Grand Slam desta temporada e da possibilidade do jovem tenista carioca ser uma das opções, ele foi direto ao ponto e colocou o brasileiro em uma prateleira abaixo dos grandes nomes do tênis.



"Assisti à partida dele em Miami. Para ser honesto, não tive a impressão de estar vendo um jogador realmente excepcional. Não no nível de Alcaraz, uma super estrela. Lembro de quanto vimos Djokovic pela primeira vez, com Rafael. Eu soube imediatamente que ele seria o número um", afirmou Toni.





Na lista de comparações, o tio de Nadal elencou ainda outros nomes que viu despontar e depois confirmaram a expectativa de brilhar no topo no topo das principais competições e também se colocar bem no ranking da ATP.



"Vi Del Potro, com quem treinei quando ele tinha 18 anos e dava para perceber que ele rapidamente se tornaria um jogador do Top-10", declarou Toni que também citou o suíço Roger Federer nesta lista de grandes nomes.



Sobre o brasileiro, ele enxerga que ele precisa evoluir se quiser chegar a ser um atleta que marque o seu nome na história da modalidade. "Com Fonseca, percebi que lhe faltavam algumas coisas essenciais para ser verdadeiramente excepcional. É um ótimo jogador, mas não o vejo neste nível", concluiu.

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