futebol "Tiquinho está com muita sorte, qualquer chute entra", diz Lula sobre atacante do Botafogo Presidente fez brincadeira com nome do artilheiro e comentou sobre boa fase do jogador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um trocadilho com o nome do artilheiro do Botafogo, Tiquinho Soares, nesta terça-feira (1°). Em live, que é transmitida semanalmente, Lula destacou ainda a boa fase do centro-avante.

O presidente comentava sobre distribuição de riqueza antes de abordar a pauta esportiva, assunto que casualmente comenta nas edições do "Conversa com o Presidente".

"Para mim a inclusão social é a bola mestra, é a coisa crucial para o desenvolvimento do Brasil. Vou repetir uma frase para você nunca mais esquecer: muito dinheiro na mão de poucos, como era antes, é concentração de riqueza. Pouco dinheiro nas mãos de muitos é distribuição de riqueza. Quando todos tiverem um pouquinho, vamos perceber que as coisas vão melhorar" afirmou Lula.

Então, fez referência ao atacante, que na última partida pelo Botafogo, que goleou o Coritiba no domingo, marcou seu 13º gol no Campeonato Brasileiro.

"Eu não vou falar 'tiquinho' porque Tiquinho é o centro-avante do Botafogo. Está com muita sorte. Qualquer chute que ele dá entra no gol" brincou o presidente.

Na live da semana passada, o presidente comentou sobre a estreia da seleção feminina na Copa do Mundo e mencionou que 17 atletas — entre as 23 convocadas — recebem o Bolsa Atleta, benefício do governo voltado para o fomento de algumas modalidades esportivas no país, entre elas o futebol feminino.

Em junho, Lula criticou a seleção masculina e afirmou que país virou exportador de jogadores e que atletas já não têm a qualidade que tinham nos anos 1970.

"Eu acho que é triste a gente ter uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo e a gente não ter técnico. E o mais grave é que eu acho que a gente hoje não consegue formar uma grande seleção porque a gente não tem jogador da qualidade que a gente teve em 1970" avaliou o petista.

