Tiroteios em massa se tornam principal preocupação para Copa de 2026 nos Estados Unidos

A Copa do Mundo de 2026, sediada pela primeira vez por três países e com a presença de 48 seleções, terá como principal desafio a logística do próprio gigantismo. Mas há um outro assunto que dará dor de cabeça à Fifa e ao Comitê Local: a segurança, sobretudo nos Estados Unidos (Canadá e México são as outras sedes) em virtude da violência armada em um país que tem mais armas do que pessoas.

A dois anos do Mundial, a entidade máxima do futebol alega que não se preocupa com esse fator específico, mas com a segurança de uma forma global, como foi em todos os outros megaeventos organizados pela organização.

“A segurança dos torcedores e jogadores é uma parte essencial das operações gerais da Copa do Mundo da FIFA. A FIFA trabalha em estreita colaboração com as autoridades federais, estaduais e municipais, juntamente com os comitês das cidades-sede, para definir os melhores padrões de segurança para o torneio”, disse a entidade em nota.

Porém, a cada tiroteio em massa que ocorre no país o debate sobre a facilidade para comprar armas e a permissividade do porte em boa parte do território reacende. De 2014 a 2023, o número de casos cresceu em mais de 58%. De quebra, o foco se volta para as condições de os Estados Unidos receberem, de forma segura, dois grandes eventos no próximo ano: o Mundial de 2026 e os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Mês passado, mais um caso serviu de combustível para a discussão. Um tiroteio durante a comemoração do Kansan City Chiefs, campeão do Super Bowl, deixou uma mulher morta e mais de 20 feridos nos arredores do estádio, que receberá seis partidas, incluindo um jogo de quartas de final.

Na ocasião, o ex-jogador da seleção dos EUA Taylor Twellman questionou se os visitantes se sentiriam seguros no país.

“Se você argumenta contra a regulamentação de armas de fogo depois de ver 10 pessoas baleadas em um desfile do #SuperBowl, então verifique seu cérebro para ver se funciona... Vergonhoso. Imagine quando a Copa do Mundo chegar, por que um visitante se sentiria seguro?!”, escreveu Twellman no X (ex-Twitter).



Ao todo, os Estados Unidos vão sediar 78 partidas — todos os jogos a partir das quartas de final serão lá —divididas entre os 11 estádios escolhidos em nove estados diferentes.

Quatro das nove sedes estão localizadas em estados com uma política armamentista permissiva. Missouri (Kansas City), Georgia (Atlanta) e Texas (Dallas e Houston), por exemplo, permitem o porte de arma oculto sem a necessidade de licença — os cidadãos podem andar armados desde que o objeto não fique à mostra. Trinta partidas serão disputadas nesses locais.

A preocupação maior não é no ambiente Fifa (estádios, perímetros e fan fest). Hoje, as arenas esportivas no país não permitem a entrada de armas e outros objetos perigosos, e o padrão da entidade exige revista nessas áreas.

Porém, os visitantes irão circular por restaurantes, shoppings, metrôs e ônibus, além de outros eventos.

— Alguns estados não vão ter esse problema, pois a legislação está mais próxima da Europa, como Nova York, por exemplo. Mas a Fifa não vai poder mexer na legislação dos outros lugares. Por isso, acredito que teremos mais olhos e monitoramento nos lugares em que se pode andar armado em público. Não acredito que haverá tiroteios em massa. O país é o principal interessado na visão que o mundo tem dele — argumenta Fred Polastri, gestor de futebol, que foi COO da Orlando City Holdings.

A imagem dos Estados Unidos já tem sido arranhada por essa questão. Ainda no ano passado, alguns países, como Alemanha, Japão, Venezuela e Uruguai, emitiram notas a seus cidadãos sobre os cuidados que devem ter no país. O vizinho Canadá, que receberá 13 jogos, aconselhou os canadenses a “aprender como responder a uma situação com um atirador”.

A perda de turistas por causa da violência armada também causa temor no setor turismo, que pode ter um prejuízo de milhões se houver muita desistência. O fator econômico, inclusive, pode pesar a favor do debate do maior controle de armas, que hoje fica no âmbito político, de segurança pública e de saúde.

O sucesso do Mundial de 1994, também sediado no país, tem sido um dos argumentos para que não haja tanta preocupação. Na ocasião, o motivo de temor era outro — afirmou o jornalista Carlos Massari, do podcast Copa além da Copa.

— É difícil comparar com 1994 porque é um cenário muito diferente em relação a estes ataques em massa. Naquela época, a principal preocupação era com atos isolados de terrorismo. Inclusive, nas Olimpíadas de Atlanta — em 1996 — aconteceu um ataque a bomba.

Apesar de, na época, o país ter 25% da população armada, havia bem menos armas por habitante. Os tiroteios em massa tiveram um boom a partir de 1999, após o massacre na escola Columbine, com 15 mortos e 24 feridos.

