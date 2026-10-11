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Vôlei

Titãs Vôlei Garanhuns conquista acesso à Superliga B

Disputa aconteceu em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo

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Titãs Vôlei Garanhuns venceu a etapa regional no último mês de agostoTitãs Vôlei Garanhuns venceu a etapa regional no último mês de agosto - Foto: Divulgação/Federação Maranhense de Voleibol

Pernambuco será representado na Superliga B de Vôlei, o segundo maior patamar da modalidade no Brasil. Neste domingo (11), o Titãs Vôlei Garanhuns garantiu o acesso ao bater a equipe do Nilton Lins - AM por 3 sets a 0 (25/22, 25/28  e 25/23) e se garantir entre os quatro melhores da competição. 

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Com cinco times na disputa, apenas uma ficaria de fora. A equipe do Agreste Pernambucano iniciou com uma derrota por 3 sets a 2 para o ACE, de Goiânia. Após folgar na segunda rodada, o Titãs voltou na terceira rodada e foi derrotado por 3 sets a 0 para o Itaquá, equipe da casa que representa a cidade paulista de Itaquaquecetuba. 

Na quarta rodada, mais uma derrota, dessa vez para o SECEL-SC por 3 sets a 1. 

Dessa forma, o jogo da última rodada contra o Nilton Lins era considerado como uma final, já que ambas equipes não tinham vencido. O Titãs venceu os dois primeiros sets com autoridade. 

Na terceira parcial, o confronto chegou a ficar alguns minutos parados por conta da forte chuva que atinge o estado de São Paulo. O Titãs chegou a ficar atrás do placar, mas uma reação no momento certo fez que o time pernambucano fechasse a última parcial em 25 a 23. 

A disputa da Superliga B será iniciada ainda em 2026. O Titãs Vôlei agora se concentra em conseguir viabilizar a participação na competição, que tem um caráter mais longo e com disputa por pontos corridos na fase de classificação. 

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