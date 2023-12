A- A+

FUTEBOL Tite é o técnico mais pesquisado do Brasileirão 2023; veja a lista completa Lista com dez nomes ainda inclui Abel Ferreira e Fernando Diniz

A volta de Tite ao Brasil para assumir o Flamengo, após tirar quase um ano sabático, seguinte à sua longa passagem pela seleção brasileira, fez dele o treinador mais buscado do país nos últimos 12 meses.



O gaúcho de 62 anos lidera uma lista de dez nomes, que inclui Abel Ferreira, bicampeão nacional pelo Palmeiras, e Fernando Diniz, que ajudou o Fluminense a alcançar o inédito título da Libertadores.

Dados de uma pesquisa feita pelo site de entretenimento Mr.Jack.bet mostram que Adenor foi o treinador do Brasileirão mais pesquisado no Google durante o ano de 2023, mesmo sem ter participado de boa parte da competição.

Além dele, outros técnicos do campeonato foram analisados. O ranking foi formado através de pesquisa feita na plataforma de SEO Ahrefs, com base na média de buscas mensais por cada um dos profissionais. A análise mostra não apenas a popularidade do treinador, mas também a sua relevância para o clube em que atuaram e o universo do futebol nacional.

Técnicos mais buscados do Brasil em 2023:

Tite (Flamengo)

Abel Ferreira (Palmeiras)

Dorival Júnior (São Paulo)

Rogério Ceni (Bahia)

Mano Menezes (Corinthians)

Fernando Diniz (Fluminense)

Renato Gaúcho (Grêmio)

Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza)

Eduardo Coudet (Internacional)

Felipão (Atlético-MG)

Tite de volta ao futebol brasileiro

A média de 170 mil buscas por mês reflete a reputação de Tite como um dos melhores técnicos do país, reflexo de ser líder do Flamengo, assim como já foi da seleção. À frente da equipe nacional, conquistou a Copa América, em 2019, exibindo notável consistência no desempenho: histórico de 81 jogos, com 60 vitórias, 15 empates e seis derrotas — aproveitamento de 80,2%.



Ele assumiu o Flamengo no final do Brasileirão deste ano, e somou sete vitórias, um empate e quatro derrotas, aproveitamento de 61,1%. Tite chegou ao Ninho do Urubu em outubro, em um rubro-negro desacreditado, que se reergueu e, apesar de não ter conquistado taças, teve como "título" a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024.

Abel Ferreira segue empilhando títulos

Com 164 mil buscas por mês, o treinador português, que ganhou destaque mais uma vez, após levar o título do Brasileirão 2023, segue fazendo história no Palmeiras, sendo o primeiro técnico a conquistar títulos estaduais, nacionais e internacionais no alviverde.

Abel Ferreira é o maior campeão internacional pelo clube, com três taças — duas Libertadores (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2022) — , e o segundo treinador com mais títulos no geral, ficando atrás apenas de Oswaldo Brandão.

Além disso, foi o primeiro técnico europeu a vencer um Campeonato Paulista pelo alviverde desde 1957, feito que ressalta ainda mais sua contribuição.

Dorival Júnior fez história no São Paulo

Por sua vez, o comandante são-paulino — 113 mil buscas por mês — possui uma trajetória extensa no futebol brasileiro, tendo passado por diversos clubes ao longo de sua carreira. Entre seus principais títulos, destacam-se a conquista da Copa do Brasil, pelo Santos, em 2010, e da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, pelo Flamengo.

Sua experiência e métodos de trabalho despertam interesse, especialmente no São Paulo, onde sua busca está relacionada à possível busca por estabilidade e novos desafios para o clube. O fato de não ter tido seu contrato renovado pelo rubro-negro, mesmo após vencer dois títulos de peso, também o deixou no destaque. Neste ano, conduziu o tricolor ao seu primeiro título de Copa do Brasil na história, em uma decisão contra o próprio Flamengo.

Rogério Ceni em novo desafio

No comando do Bahia, o técnico, que teve 124 mil buscas por mês, conquistou a permanência do tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro. O ex-atleta havia iniciado sua carreira como treinador após uma história brilhante como ídolo no São Paulo.

Em relação aos títulos, com o Fortaleza, Rogério Ceni venceu a Série B (2018) e a Copa do Nordeste (2019). No Flamengo, venceu o Brasileirão (2020), a Supercopa do Brasil (2021) e o Carioca (2021). Sua transição para o Bahia despertou grande interesse, refletido na busca por informações sobre suas estratégias e métodos de trabalho.

A curiosidade em torno de Ceni está relacionada a como ele está moldando a equipe e como suas ideias têm potencial para influenciar positivamente o futuro do clube baiano, agora sob gestão do Grupo City.

Mano Menezes outra vez no Parque São Jorge

O ex-jogador de futebol, ao longo de sua carreira como treinador, conquistou títulos importantes. Vivendo sua terceira passagem pelo Corinthians, Mano foi campeão da Série B (2008) — alcançando o acesso do clube à elite do futebol brasileiro —, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil (ambos em 2009), marcando uma fase de sucesso sob seu comando.

Também viveu bons anos no Cruzeiro e treinou a seleção brasileira. Voltou ao clube paulista neste ano e teve 73 mil buscas por mês.

Veja também

FUTEBOL Jogador do Wolverhampton agrediu companheiro e cuspiu em membro da comissão técnica, diz jornal