Tite rejeita Corinthians e anuncia pausa na carreira

A- A+

Tite não será técnico do Corinthians em 2025. Em meio a negociações sobre o retorno do treinador ao clube alvinegro, ele optou por uma "pausa" em sua carreira, depois de trabalhos pela Seleção brasileira e Flamengo nos últimos anos. A ideia do profissional é cuidar de "saúde mental e física".

Em nota, o Corinthians afirmou que o "treinador era esperado para assinar o contrato e comandar os treinamentos da equipe" nesta terça-feira (22).





"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte", escreveu o treinador, em carta divulgada por seu filho, Matheus Bachi, por meio das redes sociais na manhã desta terça-feira.



"Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso", continuou o treinador.

Veja também