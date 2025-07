A- A+

Sport Titi Ortiz é barrado na entrada do CT do Sport nesse domingo (6); clube detalha situação Segundo o Leão, o argentino também foi ao CT do clube na sexta-feira (4) e no sábado (5) em horários diferentes do estabelecido pelo clube

O atacante argentino do Sport Titi Ortiz, um dos cinco jogadores afastados pelo clube que podem estar de saída da equipe, foi barrado de entrar no Centro de Treinamento (CT) do Rubro-negro, nesse domingo (6), após comparecer em horário diferente do estabelecido pelo clube.

De acordo com nota divulgada pelo Sport, o jogador tinha ciência de que o horário em que compareceu ao CT não era o estabelecido pela comissão técnica e diretoria do clube.

Ainda segundo o Leão, Titi Ortiz também havia ido ao CT na sexta-feira (4) e no sábado (5) em horários diferentes do estabelecido pelo clube.

O Sport ainda completou dizendo que informou novamente ao jogador a programação de treinamentos.

Não foi divulgado o horário estabelecido para Titi Ortiz e os outros atletas afastados e nem em qual momento ele compareceu ao CT nos últimos dias. No entanto, em cronograma anunciado pelo clube, na última quinta-feira (3), os treinos da equipe principal na sexta, sábado e domingo aconteceram pela manhã.

Além de Titi Ortiz, treinam em separados da equipe principal do Sport os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral Dalbert e o volante Du Queiroz. Todos eles devem estar de saída do Rubro-negro.

Apesar de boa temporada no Sport no ano passado, com cinco gols e cinco assistências em 44 jogos, Titi Ortiz não vem repetindo o bom desempenho este ano. Até agora, em 13 jogos disputados, o argentino não marcou nenhum gol.

Confira a nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife informa que o atleta Titi Ortiz tinha ciência do seu horário de treinamento neste domingo (06) e compareceu ao Centro de Treinamentos José de Andrade Médicis em outro horário, assim como já havia acontecido nos dois últimos dias. O jogador foi informado, mais uma vez, da sua programação de treinamentos, preparada pela comissão técnica e pela diretoria.

A diretoria de futebol do Clube reforça que o cumprimento dos horários e das normas estabelecidas é indispensável para manter o ambiente de trabalho saudável e focado nos objetivos da temporada.



