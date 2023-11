A- A+

Desabafo Atacante titular contra a Argentina, Gabriel Jesus comenta que fazer gols "não é seu ponto forte" O Brasil foi derrotado por 1 a 0 no clássico disputado na última terça-feira (21)

O Brasil saiu derrotado contra a Argetina por 1 a 0, na última terça-feira (21), no Maracanã. Com baixa produção ofensiva, as críticas caíram sobre os atacantes. Titular na função de camisa nove, Gabriel Jesus chegou a falar, na zona mista, que fazer gols não é seu ponto forte.

O atacante, que vive bom momento no Arsenal e é um dos artilheiros da Champions League com três gols marcados, defendeu sua versalidade em campo.

"Tem coisas que me incomodaram bastante no ciclo pós-Copa de 2018. Eu era mais jovem, tinha outra cabeça. Hoje sou mais maduro, entendo que o futebol é uma prioridade para mim e sempre vou dar minha vida para fazer o melhor, principalmente na seleção brasileira, que é meu sonho de criança", iniciou.

"Eu tento, eu busco, me movimento, ajudo a equipe. O gol é inevitável. Acredito que não seja meu ponto forte. Mas eu faço gol, estou lá para fazer gol, tanto que fiz gol aqui na seleção. E quando voltar a fazer gol, vai acontecer. É trabalhar, eu não sou de rebater crítica ou ficar feliz por elogio. Nada me incomoda mais", concluiu.

Gabriel Jesus tem 19 gols marcados em 63 jogos com a camisa da Seleção Brasileira. O ponto negativo da sua trajetória na Amarelinha é ter passado em branco nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

A Seleção Brasileira só volta a se reunir em 2024. O Brasil tem dois amistosos marcados com europeus antes da Copa América. As partidas serão contra Inglaterra e Espanha em março.



