Titular nos últimos dois jogos, Alan Ruiz ganha elogios de Enderson Moreira

Matheus Vargas, Juan Xavier, Lucas André e Labandeira. Desde a lesão muscular de Jorginho, o técnico Enderson Moreira vinha tendo dificuldades em encontrar um substituto para o camisa 10. Depois de testar os quatro nomes acima e, em todas as ocasiões, ver o Sport sair de campo sem a vitória, o treinador deu vez a Alan Ruiz. Escolha que encaixou. Com o argentino de titular, o Leão derrotou Sampaio Corrêa e CRB, figurando novamente no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Tínhamos claramente que o jogador que disputaria posição com Jorginho seria Vargas. Mas as coisas não caminharam. Ele perdeu oportunidades claras e a torcida ficou em cima. Os torcedores são passionais, pegaram mais no pé dele. Nesse momento, tivemos uma lacuna. Tínhamos Juan, que é menino ainda e vai alternar partidas boas e outras não. Mas fomos atrás de buscar um jogador para disputar posição com Jorginho”, iniciou Enderson.





“Alan é qualificado. Não tem a mesma mobilidade que Jorginho, mas é decisivo, inteligente. Ele sustenta a bola, acha passes diferentes. Tem uma finalização boa. Chegou em um processo de fim de temporada na Europa e foi preciso ter tranquilidade. Fomos experimentando algumas coisas e, do jogo do Sampaio para cá, ele reuniu condições de começar o jogo”, apontou.



O Sport está na terceira colocação da Série B, com 38 pontos. O próximo compromisso da equipe é quarta (2), contra o Vila Nova, em Goiânia. Na história, o Leão somente perdeu uma única vez para o Tigre. Foi em 2004, também na Segundona, por 2x1. Nos demais encontros, foram sete vitórias pernambucanas e sete empates.

Pressão em Claudinei

Ex-técnico do Sport e atual comandante do Vila Nova, Claudinei Oliveira vive momento delicado no clube. O Tigrão não vence há quatro rodadas, somando três derrotas e um empate. A equipe, que antes era líder da Série B, agora está em quarto, com 35 pontos - mesma pontuação de Guarani, em quinto, e Criciúma, em sexto. A vida no G4 está mais apertada para os goianos.



O Sport já disputou seis partidas na história contra clubes comandados por Claudinei. O equilíbrio prevalece. São três vitórias e três derrotas. O Leão levou a melhor contra Athletico (2014), Paraná (2018) e justamente o Vila Nova (2023). Por outro lado, perdeu para Avaí, ambas em 2017, e Chapecoense, em 2018. Com exceção do jogo contra o Vila, os demais foram pela Série A.

