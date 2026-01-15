A- A+

Futebol Titular ou sub-20? Sport pode manter base no Clássico dos Clássicos contra o Náutico Equipe formado pelos pratas da casa disputou dois jogos pelo Pernambucano, com uma vitória e um empate

O Sport vai a campo contra o Náutico, nos Aflitos, domingo, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Mas qual Sport? O sub-20, que jogou nas duas primeiras partidas de 2026, ou o principal, que está nos treinos de pré-temporada desde dezembro, sem disputas oficiais? Dúvida que só deve ser sanada momentos antes de a bola rolar.





Possibilidades

O elenco principal do Sport iniciou os treinos no dia 29 de dezembro. Ou seja, tem menos de um mês de trabalho. A falta de ritmo seria um problema a ser enfrentado, além da pressão dos profissionais estrearem justamente em um Clássico dos Clássicos fora de casa.

Quanto aos reforços, o goleiro Halls, o lateral-esquerdo Davi Gabriel, o volante Zé Gabriel, o meia Max e o atacante Marlon Douglas já estão treinando com o elenco, mas o entendimento do clube é que o ritmo físico ainda não seria o ideal.

Já o sub-20 vem de um empate em 2x2 com o Jaguar, na Arena de Pernambuco, e uma vitória contra o Retrô na Ilha do Retiro, por 2x0. Alguns nomes se destacaram no período, como os atacantes Micael e Lipão, além do goleiro Adriano.

Por falar em Adriano, o camisa 42 fez grandes defesas perante o Retrô e acirrou a disputa no gol. Inicialmente, o mais provável era que Halls fosse o titular, mas nada impede que o goleiro da base permaneça no posto.

Por outro lado, Thiago Couto, que estava emprestado ao Vitória, se reapresentou ao Sport. O atleta foi titular no último Clássico dos Clássicos, do ano passado, vencido pelo Náutico por 2x1, na Ilha do Retiro.

“Adriano é um cara que mostrou sua qualidade nos dois jogos. Todos eles estão em formação e sabemos da dificuldade, do dia a dia. Ele mostrou que tem total condição de defender a camisa do Sport. É um cara trabalhador e isso reflete em campo. Espero que ele tenha as oportunidades que merece para mostrar isso na equipe principal", avaliou Alexandre Silva, técnico do sub-20 do Leão.

Estabilidade

O Náutico, por outro lado, deve manter a mesma base que atuou nos últimos dois jogos, com a única dúvida girando em torno da presença de Jonas Toró ou Junior Todinho no ataque. No gol, diferente do Sport, não há polêmica quanto ao titular. Muriel segue no posto, principalmente após grande atuação perante o Decisão.

“Observamos o lance da bola parada que ficou na nossa área e ele fez a defesa com os pés em uma jogada de três metros. Não foi uma defesa no susto: foi de movimento técnico. Na segunda, com quase seis jogadores à frente dele, ele conseguiu fazer uma defesa extraordinária. É um atleta exemplar e não tenho dúvidas de que, quando acionado, ele nos ajudará a decidir o jogo”, avaliou o técnico Guilherme dos Anjos.

