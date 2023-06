A- A+

Guardiola Com vitória na Champions, Guardiola conquista mais um recorde e chega a 35° título na carreira O treinador alcançou pela segunda vez a tríplice coroa

Um dos maiores treinadores da história do futebol, Pep Guardiola alcançou mais um recorde com o título da Champions League vencido neste sábado (10) pelo Manchester City. O técnico se tornou o primeiro a conquistar a tríplice coroa europeia por duas equipes diferentes.

A tríplice coroa na Europa leva em consideração as três principais disputas na temporada: Liga nacional, Copa nacional e a Liga dos Campeões. Guardiola alcançou esse feito com o Barcelona em 2008/09 e agora em 2022/2023 com o Manchester City.

Além de superar a Inter de Milão, a equipe de Pep conquistou a Premier League diante de um forte Arsenal e a FA Cup contra o Manchester United.

Pelo Barça, Guardiola venceu La Liga com vantagem contra o Real Madrid, ganhou a Copa do Rey diante do Athletic Bilbao e a Champions ao superar o Manchester United, num confronto que marcou a única decisão europeia entre Messi e Cristiano Ronaldo.

Com o título deste sábado, Guardiola chegou a terceira Champions League na carreira. Em 14 anos de trajetória, o catalão soma incríveis 35 títulos pelas três equipes que treinou: Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

Confira a lista completa de títulos de Guardiola

3 Champions League (2008/09 e 2010/11 pelo Barcelona e 2022/23 pelo Manchester City)

3 Mundiais de Clubes (2009 e 2011 pelo Barcelona e 2013 pelo Bayern de Munique)

3 Supercopas da Uefa (2009 e 2011 pelo Barcelona e 2013 pelo Bayern de Munique)

3 Campeonatos Espanhóis (2008/09, 2009/10 e 2010/11 pelo Barcelona)

2 Copas do Rei (2008/09 e 2011/12 pelo Barcelona)

3 Supercopas da Espanha (2009 e 2011 pelo Barcelona)

3 Campeonatos Alemães (2013/14, 2014/15 e 2015/16 pelo Bayern de Munique)

2 Copas da Alemanha (2013/14 e 2015/16 pelo Bayern de Munique)

5 Campeonatos Ingleses (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 pelo Manchester City)

4 Copas da Liga Inglesa (2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 pelo Manchester City)

2 Copas da Inglaterra (2018/19 e 2022/23 pelo Manchester City)

2 Supercopas da Inglaterra (2018 e 2019 pelo Manchester City)





